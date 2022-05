Hessischer SPD-Parteitag : Faeser nimmt die Staatskanzlei in den Blick

Die hessische SPD Vorsitzende wird mit 94,3 Prozent in ihrem Amt bestätigt. In ihrer Rede lässt Nancy Faeser ihre Absicht erkennen, bei der nächsten Landtagswahl zu übernehmen.

„Mein Herz ist in Hessen.“ In einer emotionalen Rede hat die Vorsitzende des sozialdemokratischen Landesverbandes, Nancy Faeser, ihre Partei am Samstag dazu aufgerufen, für einen Regierungswechsel in Wiesbaden zu kämpfen. Dass sie der Bundesregierung als Innenministerin angehöre, ändere nichts an der Verbundenheit mit ihrer Heimat, betonte die einundfünfzigjährige Juristin.

Ewald Hetrodt

Sie erinnerte an ihren Vater, den inzwischen verstorbenen früheren Schwalbacher Bürgermeister. Er habe ihr vorgelebt, was ein echter Sozialdemokrat sei und seine Heimat geprägt. „In diesem Sinn will ich handeln, damit Hessen wieder rot wird“, rief Faeser.

Mit diesen Formulierungen vermied sie eine explizite Antwort auf die viel diskutierte Frage, ob sie sich bei der Landtagswahl im Herbst des nächsten Jahres als Spitzenkandidatin um das Amt des Ministerpräsidentin bewerben wird. Aber ihre Formulierungen wurden allgemein als unverbindliche Absichtsbekundung verstanden.

Mit 94 Prozent der Stimmen bestätigt

Die 321 Delegierten, die sich in einem Fußballstadion in Marburg trafen, reagierten mit stehenden Ovationen. Die Nominierung der Spitzenkandidatin war ursprünglich für den Herbst vorgesehen. Am Samstag kündigte Faeser an, dass es erst im nächsten Jahr soweit sei.

In ihrem Amt als Parteichefin wurde Faeser mit 94,3 Prozent der Stimmen bestätigt. Als sie vor zwei Jahren die Nachfolge von Thorsten Schäfer-Gümbel antrat, hatte sie 88,8 Prozent verbucht.

In Berlin komme sie mit den grünen Kabinettskollegen „Annalena und Robert“ sehr gut aus, berichtete die Politikerin. Umso mehr staune sie über die Rolle der Ökopartei in der hessischen Regierungskoalition. Stillstand und Skandale müssten ein Ende haben, meinte die Politikerin. „Wir brauchen neue Mehrheiten“, rief die Juristin. „Als Landesvorsitzende will gemeinsam mit euch dafür kämpfen, dass wir eine von der SPD geführte Landesregierung bekommen.“

Für diesen Fall versprach Faeser eine „sozial-ökologische und gerechte Transformation“. Es gehe darum, sowohl Industriearbeitsplätze zu sichern als auch den Klimawandel zu bekämpfen. Die Sozialdemokratin betonte die Aufgaben des Staates. Er sei für das Gesundheitssystem verantwortlich, aber die Landesregierung fördere die öffentlichen Krankenhäuser nur mit 18 Prozent. Für den Fall einer Regierungsübernahme versprach Faeser eine vollständige Abschaffung der Kita-Gebühren und ein Sonderprogramm für moderne Schulen.

Ohne die grüne Umweltministerin Priska Hinz und deren Partei beim Namen zu nennen, beklagte Faeser den aktuellen Lebensmittelskandal in Südhessen. Er zeige, dass die Landesregierung aus der Schießung des Betriebes Wilke nicht gelernt habe. Der CDU warf Faeser vor, dass sie nicht den nötigen Anstand besitze, um die Fehler und Versäumnisse ihrer dreiundzwanzigjährigen Regierungszeit zuzugeben. „Der Rechtsterrorismus hat eine fürchterliche Blutspur durch Hessen gezogen“, stellte die Sozialdemokratin fest. Er sei „die größte Bedrohung für unsere Demokratie“. Dagegen kämpfe sie als Bundesinnenministerin Tag und Nacht.