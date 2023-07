Der hessische Landtagsabgeordnete Marius Weiß (SPD) steht vor einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung. Den Weg dahin ebnete der Justiz am Donnerstag der Hauptausschuss des hessischen Parlaments. Der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion soll offenbar einen Strafbefehl über 80 Tagessätze erhalten, das dürfte rund 23.000 Euro entsprechen. Verurteilungen bis zu 90 Tagessätzen werden nicht ins Führungszeugnis eingetragen, wenn keine Vorstrafe besteht.

„Es ist mir nicht leichtgefallen, aber ich akzeptiere die Entscheidung ohne Wenn und Aber“, teilte Weiß der F.A.Z. auf Nachfragen mit. Er habe bereits vor einigen Wochen erklärt, einen Fehler gemacht zu haben. „Für diesen muss und werde ich geradestehen.“

Wie berichtet, verfügen die Parlamentarier über eine Plakette, die sie jederzeit zur unentgeltlichen Einfahrt in den Gebäudekomplex des Landtags berechtigt. Das gilt auch für die Tage, an denen die Abgeordneten zu den Plenardebatten zusammenkommen. Mitarbeiter haben andere Parkausweise. Sie müssen ihre Autos in den Sitzungswochen in einer öffentlichen Garage in der Wiesbadener Innenstadt abstellen. Die Gebühr wird ihnen erstattet.

Wiederholt auf Fehlverhalten hingewiesen

Diese Lösung ist auch für Weiß’ Ehefrau vorgesehen. Sie übt in der Landtagsfraktion der SPD das Amt der Justiziarin aus. Doch der Abgeordnete wählte offenbar einen anderen Weg. Er soll seinen Ausweis nachgemacht und die gefälschte Version seiner Frau überlassen haben. Das fiel dem Sicherheitsdienst auf. Weiß sei wiederholt auf das Fehlverhalten hingewiesen worden, habe sich aber über einen längeren Zeitraum hinweg uneinsichtig gezeigt, heißt es in Wiesbaden.

Der Abgeordnete, der von dem renommierten Wiesbadener Strafrechtler Alfred Dierlamm verteidigt wird, hatte sich im Juni öffentlich dafür entschuldigt, dass er „als Mensch“ einen Fehler gemacht habe. Den Vorsitz im Untersuchungsausschuss zu dem rassistischen Anschlag von Hanau legte er nieder.

Im Gegenzug setzte sich in der Partei vor allen der Bezirksvorsitzende der SPD Hessen-Süd, Kaweh Mansoori, mit Entschiedenheit dafür ein, Weiß nicht fallen zu lassen. Bei der Aufstellung der Kandidatenliste für die Landtagswahl wurde er auf den 14. Platz gewählt. Damit gilt es als sicher, dass der Abgeordnete auch dem nächsten Landtag angehören wird.

Justiz hat noch nicht über Strafe entschieden

Wie berichtet, hatte die Staatsanwaltschaft Wiesbaden die Ermittlungen gegen Weiß im März aufgenommen. Das war ihr auf der Grundlage eines pauschalen Grundsatzbeschlusses erlaubt, den der Landtag routinemäßig zu Beginn der Wahlperiode für solche Fälle fasste. Um der Justiz weitere Schritte im Fall Weiß zu ermöglichen, beschloss der Hauptausschuss nach Informationen der F.A.Z. nun einstimmig die Empfehlung, die Immunität des Abgeordneten aufzuheben.

Es gilt als Formsache, dass das Plenum des Landtags dem Votum in der nächsten Woche ohne Aussprache folgen wird. Danach ist die Justiz am Zug. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte, dass man bislang noch keine Entscheidung getroffen habe. Wenn die Behörde einen Strafbefehl für angemessen hält, richtet sie einen entsprechenden Antrag an das Gericht, das darüber entscheidet.

80 Tagessätze liefen angesichts der monatlichen Diät der Abgeordneten in Höhe von 8809 Euro wohl auf eine von Weiß zu zahlende Summe in der Größenordnung von 23.000 Euro hinaus. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden wollte das vorgesehene Strafmaß ausdrücklich nicht bestätigen. Die schriftlich an den Abgeordneten gerichtete Frage, ob er die Information selbst verbreitet habe, blieb unbeantwortet.