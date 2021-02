Spaziergang in Corona-Zeiten : Willst Du mit mir gehen?

Schritt für Schritt durch die Krise: Spaziergänger am Schaumainkai in Frankfurt Bild: Sieber, Laila

Spazieren muss derzeit jeder, der mit gutem Gewissen coronakonform Freunde treffen will. An der frischen Luft ist es derzeit indes nicht nur angenehm. Während Marie Lisa Kehler dennoch leidenschaftlich ihre Runden dreht, geht Alexander Gutsfeld eher notgedrungen spazieren.

Es läuft

Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht. In der Pubertät hatte diese Frage das Potential, tränenreiche Teenagerkrisen auszulösen. Seit einigen Monaten ist sie zum selbstverständlichen Teil der Abendplanung geworden. Willst du nun mit mir gehen? Dann schnür die Schuhe, wir drehen eine Runde. Seit Corona weiß ich, dass meine Freunde tatsächlich voll funktionsfähige Beine besitzen. Zuvor haben wir uns fast ausschließlich sitzend getroffen. In Bars und Restaurants. Spazieren? Das war etwas für Rentner oder Hundebesitzer.

Heute verabreden wir uns zu „Taper-Treffen“. Wir spazieren nicht nur, wir flanieren. Oberkörper leicht nach vorn gebeugt, die Hände hinter dem Rücken verschränkt, los geht es. O ja, wir haben den Müßiggang perfektioniert. Und dabei wird geredet. Und geschaut. Und das Gesehene kommentiert. Und manchmal auch gemeinsam geschwiegen. Irgendwie hat es etwas Verbindendes, zusammen durch die Nacht zu streifen. „Exklusivzeit“, wird das im Freundeskreis genannt. Klingt besser und ein bisschen weniger verstaubt, als „spazieren gehen“. Im Gleichschritt durch die Krise – das fühlt sich produktiver an, als die Situation einfach auszusitzen.

Die Gedanken kommen in Bewegung. Der Körper sowieso. Beim Gehen gelingt das, was zu Hause schon lange nicht mehr glückt. Es stellt sich ein Gefühl von Zerstreuung ein. Plötzlich, weit weg vom Computer, der in Homeoffice-Zeiten immer alarmierend aufblinkt, weit weg von all den Anforderungen, die den einen im teils beengten, anderen im eher einsamen Alltagsleben gestellt werden, rücken andere Dinge in den Fokus.

Die hinkende Nilgans beispielsweise, deren Federkleid völlig zerzaust ist. Auch hinter ihr scheint kein wirklich gutes Jahr zu liegen. Und irgendwie macht die Gans den Eindruck, als sei ihr das egal. Sie pickt, schnattert und steht genauso nervig im Weg herum wie ihre Weggefährten. Man trifft auf andere Spaziergänger. Paare und Freunde – und solche, die es noch werden wollen. Jeder in seinem eigenen Tempo. Es sind Beobachtungen wie diese, die für ein bisschen Zerstreuung sorgen. Passiert ja nicht viel, im eigenen Leben.

Gemeinsam einen Weg zurücklegen, sich Zeit füreinander nehmen – das hat doch fast etwas Symbolhaftes. Und ja, natürlich fehlen die Abende in großer Runde, die Sitzgespräche, bei denen Wortfetzen von der einen Seite des Tischs zur anderen rübergerufen werden. Es fehlt das Laute, das Bunte, das Leben, wie es noch vor ein paar Monaten war. Aber die leisen Spaziergänge, diese Exklusivzeit, die sich zwei Menschen schenken, sind genauso wertvoll. Corona hat uns Beine gemacht. Diese Lektion haben wir uns Kilometer für Kilometer erlaufen.

Es läuft nicht

Ich habe Muskelkater. Dabei habe ich die vergangenen Tage keine Sekunde Sport getrieben. Ich bin spazieren gegangen. Mal wieder. Stundenlang. Denn wer im Lockdown seine Freunde ohne schlechtes Gewissen sehen möchte, muss raus in die Kälte. Der Spaziergang hat in der Pandemie das Feierabendbier ersetzt; statt in die verrauchte Eckkneipe geht es jetzt an die frische Luft, gemeinsam die Beine austreten. Wie schrecklich.

Im vergangenen Monat ist mir die Lust am Spaziergang sprichwörtlich „vergangen“. War er im ersten Lockdown noch die perfekte Möglichkeit, um den Corona-Alltag hinter sich zu lassen, ist er inzwischen zur Routine geworden. Wenn Cafés, Restaurants und Kinos geschlossen haben, bleibt einem ja nichts anderes mehr übrig, als gemeinsam eine Runde durchs Viertel zu drehen. Aber die Stadt ist an vielen Ecken zum seelenlosen Freizeitpark geworden.

Dazu kommt noch das grausige Wetter. Seit Tagen ist es so frostig, dass neben Pudelmütze und Wolljacke tatsächlich nur Bewegung gegen diese fiese Kriechkälte hilft. Also hetzt man durch den Schnee, in der Hoffnung, dass mit jedem Schritt die Füße ein bisschen wärmer werden. Stattdessen werden sie schwerer. Und nasser. „Das liegt an der falschen Ausrüstung“, werden Sie jetzt vielleicht sagen. Gibt ja angeblich kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung! Doch, es gibt schlechtes Wetter. Schauen Sie doch einfach aus dem Fenster. Es ist kalt, es ist glatt, es ist kein Wetter, um spazieren zu gehen.

Eigentlich ist es doch das einzig Schöne an dieser verdammten Pandemie, dass ich ohne schlechtes Gewissen und soziale Verpflichtungen zu Hause auf dem Sofa lümmeln kann, in der linken Hand die Chipstüte, in der rechten die Fernbedienung. Vor dem Fernseher kann ich das Wetter einfach kalt und nass sein lassen – geht mich ja nichts an. Wie hat es die Bundesregierung vor zwei Monaten in einem Werbevideo als Arbeitsauftrag in die deutschen Wohnzimmer geschickt? Seid faul wie die Waschbären. Durch Nichtstun zum Helden werden, nichts leichter als das! Aber dann meldet sie sich doch wieder, diese allzu menschliche Sehnsucht nach ein bisschen Gesellschaft.

In der vergangenen Woche habe ich mich abermals rausgewagt und einen Freund getroffen. Wir kämpften uns fröstelnd durch graue Straßen, marschierten mit müden Beinen an geschlossenen Restaurants vorbei. Bis wir vor einer Parkbank standen. Hinsetzen? Zu kalt! Wir haben es trotzdem getan. Für wenige Minuten. Dann machten wir uns mit feuchten Schuhen und einem noch feuchteren Gesäß auf den langen Weg nach Hause. Spazieren zu gehen macht keinen Spaß mehr.

