Negativzins für Aktienhändler

Wer sein Geld nicht auf dem unverzinsten Konto oder Sparbuch belassen will, sondern auf Wertpapiere setzt, geht dafür meist zu Direktbanken wie der ING, Comdirect oder DKB. Sie locken mit unentgeltlicher Depotführung. Kunden von Sparkassen, Volksbanken oder mancher Großbank dagegen dürften abgeschreckt sein, wenn sie in deren Preisverzeichnisse blicken. Das fängt schon beim Depot an, dem Konto für Wertpapiere. 20 Euro jährlich berechnen dafür mehrere Sparkassen und Volksbanken in der Region. Dazu kommt ein Negativzins auf die Wertpapiere selbst, und zwar zwischen 0,0375

Prozent (Sparkasse Darmstadt) und 0,1785 Prozent im Jahr (Nassauische Sparkasse). Das mag nach wenig klingen, aber es summiert sich. Die Sparda-Bank Hessen dagegen verzichtet auf Depotkosten, wenn je Quartal eine Transaktion ausgeführt wird. Zusätzlich ist der Erwerb von Aktien teilweise teuer. Viele regionale Institute erheben ein Prozent des Kaufpreises als Provision, mindestens 25Euro. Und wenn die Aktienunternehmen eine Dividende ausschütten, zieht etwa die Taunus Sparkasse davon weitere 0,5Prozent ab. Banken preisen Anlegern gern ihre hauseigenen Aktienfonds an. Doch Vorsicht: Für diese fallen Ausgabeaufschläge von zum Teil fünf Prozent und jährliche Kosten von mitunter 1,5Prozent und mehr an. Verbraucherschützer empfehlen günstige Indexfonds (ETF) ohne Ausgabeprovision und mit Verwaltungskosten von um die 0,2 Prozent. Sie schneiden in der Rendite oft genauso gut ab, werden aber von Bankern ungern vertrieben. (fahe.)