Sparen an Weihnachten : Second Hand ist fast geschenkt

Gebrauchtes Spielzeug, überholte Smartphones oder Parfum unter den Weihnachtsbaum zu legen spart Geld und schont die Umwelt – doch wo findet man was am besten?

Was darf es dieses Jahr zu Weihnachten sein? Das neueste Smartphone oder das Playmobilschloss für den Nachwuchs? Ein edles Parfüm, eine Seidenkrawatte? Egal, was an Heiligabend ungeduldig aus der liebevollen Verpackung geschält wird – es muss nicht unbedingt neu gekauft werden. Was sich schon länger als Trend anbahnt, gilt mühelos auch für den Einkaufswahnsinn am Ende eines jeden Jahres: Geschenke aus zweiter Hand sparen nicht nur Ressourcen, sondern schonen auch den Geldbeutel.

Ob bei einem Bummel durch den Secondhandladen um die Ecke oder in sämtlichen Gebrauchtportalen im Internet: Wer sucht, wird in den meisten Fällen auch fündig. Das zunehmende Bewusstsein für Nachhaltigkeit und das entsprechend schlechte Gewissen beim Griff zu Neuware belebt den Gebrauchtmarkt. Mehr als ein Drittel der Deutschen hat laut dem Marktforschungsinstitut Ipsos schon einmal etwas Gebrauchtes unter den Weihnachtsbaum gelegt. Doch gerade für Christkinder ab fünfzig ist es noch ungewohnt, Gebrauchtes zu verschenken. Die Mehrheit dieser Altersgruppe kauft ausschließlich neue Produkte, wie Ipsos herausfand – aus zweiter Hand wird von ihnen da häufig noch als zweite Wahl betrachtet. Aber auch für jüngere Neueinsteiger beim Thema Secondhand ist das Angebot mittlerweile schon unübersichtlich geworden. Eine kleine Übersicht zeigt, wo die beliebtesten und häufig auch teuersten Geschenke am besten zu finden sind.