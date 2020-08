Soziologe Stegbauer zu Corona : „Wir können nicht ewig auf Distanz gehen“

Christian Stegbauer ist außerplanmäßiger Professor am Institut für Soziologie der Goethe-Universität. Der gebürtige Alsfelder hat nach einer Ausbildung zum Biologielaboranten bei der Hoechst AG und dem Besuch einer Fachoberschule Sozialpädagogik, Soziologie, Sozialpsychologie, Statistik und Wirtschaftsgeographie an der Goethe-Universität studiert. Seine wissenschaftlichen Schwerpunkte sind die Netzwerkforschung, sowohl der sozialen Netzwerke als auch der im Arbeitsleben, und Internetsoziologie. Der Neunundfünfzigjährige, der verheiratet ist und zwei erwachsene Kinder hat, ist Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Netzwerkforschung und seit 2018 deren Vorsitzender. Er ist Mitherausgeber der Zeitschrift „kommunikation@gesellschaft“ und mit Iris Clemens Herausgeber des Buches „Corona-Netzwerke. Gesellschaft im Zeichen des Virus“, das in Kürze im Springer-Sachbuch-Verlag erscheint. Darin wird ausgelotet, wie die Regeln in der Corona-Pandemie unser Zusammenleben verändern und welche Folgen das hat.

Momentan beklagen Politiker allerorten, dass die Bürger die Corona-Regeln nicht mehr so streng befolgen. Sehen Sie das auch so?