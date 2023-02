Am Tag nach seinem Rückzieher schweigt sich der Vorstand der südhessischen Karnevalsgesellschaft „Mörlau“ aus. Die Ober-Mörlener Narren waren am Wochenende wegen eines Auftritts ihres „Mohren“ bei einem Empfang von Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) für mehr als 400 Tollitäten am Samstag in die Kritik geraten. Sie sahen sich – für sie überraschend – dem Vorwurf des Blackfacing ausgesetzt.

Malen sich Weiße schwarz an und stellen dunkelhäutige Menschen klischeehaft dar, wird das von Kritikern als rassistisch bezeichnet. Die Wetterauer Fassenachter entschuldigten sich daraufhin am Sonntag bei allen, die sie verletzt haben könnten. „Fastnacht soll für alle da sein, und dies ist uns auch sehr wichtig“, hebt die Vorsitzende der Ober-Mörlener Karnevalsgesellschaft hervor.

„Für den Darsteller des Mohren aufwühlend“

Mehr wolle sie zu der Angelegenheit nicht sagen: „Wir bitten um Verständnis, dass die aktuelle Situation besonders für den Darsteller des Mohren schwierig und aufwühlend ist“, teilte die Vorsitzende der F.A.Z. mit. Er stehe für Gespräche mit Medienvertretern nicht zur Verfügung. Weitere geplante Auftritte sind abgesagt worden. Über die Erklärung vom Sonntag hinaus werde es „im Moment“ keine weiteren Stellungnahmen der Karnevalsgesellschaft geben.

Die Ober-Mörlener sind nicht die ersten Fassenachter, die wegen eines schwarz angemalten Narren mit dem Rassismus-Vorwurf konfrontiert werden. Vor sechs Jahren hatte die seinerzeit anschwellende Diskussion über Blackfacing in Fulda den „Neger vom Südend“ in den Blickpunkt gerückt. Zuvor hatte ein mittlerweile verstorbener Karnevalist diese Figur mehr als ein Jahrzehnt etwa bei Umzügen durch die Stadt dargestellt. Nach seinen Angaben war er dafür nie angegriffen worden. Angesichts der im Laufe der Kampagne 2016/17 aufgeflammten Kritik entschlossen sich die Fuldaer Karnevalisten, auf die Figur zu verzichten. Gleichwohl gab es Polizeischutz für den Umzug. Der Darsteller nahm ungeschminkt daran teil.

Im Falle des „Mohren von Mörlau“ reicht die Geschichte noch deutlich weiter zurück als jene der osthessischen Figur. Sie wurde 1959 ins Leben gerufen – und zwar in Anlehnung an das Ortswappen. Dieses zeigte seinerzeit unter einem Kurmainzer Rad und einem Eppsteiner Sparren den Kopf eines sogenannten Mohren. Diese Figur wiederum geht zurück auf den im Lorscher Kodex erwähnten „Moruller Marca“, was meist mit „Mark des Mohren“ übersetzt wird, wie es heißt. Daraus habe sich der Namen der Gemeinde Ober-Mörlen abgeleitet.

Seit 1967 zeigt das Ortswappen zwei nach links gerichtete „Mohren“-Köpfe über Sparren und Rad. Dabei steht in Rede, es könne sich auch um den Kopf eines von Ruß geschwärzten Köhlers handeln. Berichten zufolge fand sich anfangs nur vier Jahre lang ein Darsteller für den „Mohren von Mörlau“, erst von 1974 an trat er wieder regelmäßig in Erscheinung. Dazu passt die Angabe von Bürgermeister Kristina Paulenz, sie sei 1971 in die Gemeinde gekommen, und davor sei die Figur schon aufgetreten.

Die am Wochenende aufgeflammte Kritik an der Figur fügt sich aus Sicht des Gießener Soziologen Jörn Ahrens ein in eine Reihe ähnlicher Fälle – etwa in Fulda. Ahrens äußert sich aber zwiegespalten: Einerseits sei es gut, wenn der Blick für Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auch auf kultureller Ebene geschärft werde. Andererseits dürften nicht alle Fälle über einen Kamm geschoren werden. Es komme auch auf den Zusammenhang an.

Spielräume auf kultureller Ebene

Ihm leuchte nicht ein, dass Blackfacing stets ein Ausdruck von Rassismus sein solle, sagte Ahrens. Eine Verkleidung müsse nicht zwingend rassistisch gemeint sein. Alleine die Möglichkeit, dass sich jemand durch eine solche Darstellung verletzt fühlen könnte, könne nicht alles infrage stellen. Solch ein Vorfall müsse Anlass sein, darüber zu reden. Er könne aber nicht dazu führen, eine allgemeine Norm daraus zu machen.

Rassismus sei schlimm. Auf der kulturellen Ebene gebe es aber Spielräume. Es sei etwa zu fragen, wo ein „Mohr“ denn seinen Ursprung habe. Ahrens spricht sich dafür aus, mehr Ambivalenzen auszuhalten. Die Karnevalsgesellschaft „Mörlau“ hat sich angesichts der Kritik entschlossen, die entsprechenden Bilder und Inhalte mit dem „Mohren“ auf ihren Social-Media-Seiten zu entfernen. Das ist nach einer ersten Durchsicht inzwischen geschehen. Ahrens gibt dazu zu bedenken, notwendige Auseinandersetzungen ließen sich nicht führen, wenn umstrittene Darstellungen getilgt würden.