Freiwilliges Soziales Jahr : „Man lernt etwas fürs Leben“

Wäre Corona nicht gewesen und in der Schule alles nach Plan verlaufen, säße Benedikt Köhler jetzt nicht hier. Dann hätte er in diesem Jahr wohl sein Abitur gemacht und angefangen zu studieren. Aber die Pandemie kam ihm dazwischen. Sie hat sein Leben auf den Kopf gestellt – und ihn aus der Bahn geworfen: „Corona ist das Beste und das Schlimmste, was mir passiert ist.“

Der junge Mann aus Oberursel – gelbes Stoffarmband, Schnurrbart, milder Blick – war in der elften Jahrgangsstufe, als die Schulen schlossen. Ein halbes Jahr lang fiel der Unterricht aus. Damit kam er nicht zurecht. „Ich habe nicht eine einzige E-Mail von einem Lehrer bekommen. Es gab auch nicht ein einziges Onlinemeeting.“ Die Tage flossen so dahin, und Köhler hatte zu viel Zeit zum Nachdenken, wie er sagt. Als die Schule endlich wieder öffnete, war es für ihn schon zu spät. Köhler, vorher ein normaler Schüler, sackte ab. „Ich war mental wacklig und extrem durcheinander. Ich bin durchgerauscht, und die Noten gingen in den Keller.“

Zum Glück empfahl ihm sein Tutor, ein Freiwilliges Soziales Jahr zu machen. Denn der Dienst wird als berufspraktischer Teil zum Erwerb der allgemeinen Fachhochschulreife anerkannt. Köhler ging nach der 12. Klasse ab und bewarb sich beim Deutschen Roten Kreuz um eine Stelle im Rettungsdienst. Damals war sein Plan noch, sich anschließend zum Rettungssanitäter ausbilden zu lassen. Doch die Arbeit lag ihm nicht, und so wechselte er in den Hausnotruf. Es begann eine Zeit, von der er heute schon weiß, dass sie sein Leben verändert hat.

Anrufe aus Einsamkeit

Fast ein Jahr lang ist er nun schon im Bereitschaftsdienst. Wenn im Hochtaunuskreis jemand auf den Knopf seines Hausnotrufgeräts drückt, wird er mit der Einsatzzentrale verbunden. Ist es ein echter Notfall, schickt die Leitstelle einen Rettungswagen. Ist es weniger schlimm, zum Beispiel, weil jemand gestürzt ist und Hilfe beim Aufstehen braucht, kommt Köhler oder einer seiner Kollegen. Manchmal ruft mitten in der Nacht auch jemand aus Einsamkeit den Hausnotruf an, und Köhler weiß dann schon: „Da braucht mich jemand zum Reden.“

Es gibt unterschiedliche Schichten. Manche dauern zwölf, andere 24 Stunden. „Es gibt Tage, an denen das Telefon gar nicht klingelt. Aber es gibt auch Tage, an denen man die Nacht durchfährt.“ Wenn er Dienst hat, steht das weiße Einsatzfahrzeug, ein Ford-Kombi, vor seiner Haustür in Oberursel. Er muss erreichbar sein, aber er kann sich auch schon einmal auf einen Kaffee verabreden. Hauptsache, er ist in spätestens einer Stunde da, wo seine Hilfe gebraucht wird. Aber in der Regel geht es viel schneller: „Normalerweise sind wir in zehn bis zwanzig Minuten da.“

Sein Jahr beim Hausnotruf geht bald zu Ende. Köhler hat viel erlebt und viel gelernt. Es sind vor allem Senioren, Gehbehinderte oder Menschen mit Vorerkrankungen, die einen Notfallsender am Körper tragen. „Es gibt viele Menschen, die sehr einsam sind. Das macht mich traurig“, sagt er. Gerade Ältere wüssten oft nicht wohin mit ihrer Zeit.

„Die Entlohnung ist ein Dauerthema“

Für seinen Einsatz als Freiwilliger bekommt er eine Aufwandsentschädigung von 330 Euro. Das sei für diese Arbeit zu wenig, findet er. „Das FSJ ist eine tolle Sache. Man lernt etwas fürs Leben. Aber man muss es sich leisten können. Das sollte nicht am Geld scheitern.“

Unter den Trägern wird seit Langem darüber diskutiert, wie man die Dienste attraktiver machen könnte. Freiwillige klagen immer wieder über die schlechte finanzielle Kompensation. Das gelte besonders in den Großstädten, meint Annelie Ohl von der Landesvereinigung Kulturelle Bildung, die Freiwilligendienste in Kultureinrichtungen vermittelt, denn dort seien die Lebenshaltungskosten besonders hoch. „Die Entlohnung ist ein Dauerthema.“

Der größte Vermittler von Freiwilligenplätzen in Hessen ist das Unternehmen DRK-Volunta. Dessen Sprecherin Christine Orth gibt zu bedenken, dass der Freiwilligendienst dem Niedriglohnsektor keine Konkurrenz machen sollte. Sie spricht sich dafür aus, die Rahmenbedingungen durch eine gezielte Förderung zu verbessern, vergleichbar dem Bafög für Studierende, die finanzielle Unterstützung benötigen.

Die mehr als 30 Träger haben sich in der Landesarbeitsgemeinschaft Freiwilligendienste Hessen zusammengeschlossen. „Wir denken aktiv darüber nach, die Vergütung zu verbessern“, sagt deren Sprecher Nathanael Seitz. Aber er ist auch der Ansicht, dass die Dienste außerhalb einer Erwerbslogik stehen sollten. Dennoch gilt für ihn: „Alle Menschen sollten es sich leisten können, einen solchen Dienst zu absolvieren.“ Doch gerade Menschen mit wenig Geld schrecke die geringe Vergütung ab.

Wer ein freiwilliges Jahr macht, bricht seltener die Ausbildung ab

Die Träger sind nicht nur überzeugt vom hohen gesellschaftlichen Nutzen der Dienste, sondern sehen in ihnen auch einen wichtigen Beitrag für die persönliche Entwicklung. Die Mehrzahl der Freiwilligen sei weiblich, berichtet Orth. „Es wäre gerade für junge Männer wertvoll.“ Es sei statistisch erwiesen, dass Absolventen eines Freiwilligendienstes seltener eine Ausbildung abbrechen. Im Freiwilligendienst lerne man, Verantwortung zu übernehmen. „Dieses eine Jahr bringt so viel. Das ist ein geschenktes Jahr.“ Seitz meint, die Dienste geben nicht nur viel berufliche Orientierung. „Man kann sich ausprobieren. Und man bekommt Kontakt zu Menschen und Milieus, mit denen man vorher wenig zu tun hatte.“

So wie Benedikt Köhler. Wenn er am Monatsende seinen Dienst beendet, holt er sich das Fachhochschulzeugnis ab. Er will in Berlin bei den Johannitern in einem dualen Studium Soziale Arbeit studieren und mit Jugendlichen arbeiten, die Unterstützung brauchen. „Es gibt Menschen, die können so viel aus sich machen. Aber man muss sie unterstützen. Darin bin ich gut, das möchte ich zum Beruf machen.“ Köhler wünscht sich, dass mehr Menschen die Chance ergreifen und einen Freiwilligendienst machen. „Es würde vielen jungen Leuten unglaublich guttun, etwas Soziales zu machen. Dann lernen sie das richtige Leben kennen.“