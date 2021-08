Wassermelone als Sommergenuss : Meistens rund und unerhört erfrischend

Saftig, süß und rund – so ist die perfekte Wassermelone. Obwohl: So ganz stimmt diese Beschreibung nicht, denn manchmal sind sie auch quadratisch. Zumindest in Japan. Dort ist ein findiger Bauer aus der Stadt Zentsuji schon vor knapp 50 Jahren auf die Idee gekommen, die dicken Dinger in kubischen Glaskästen wachsen zu lassen, sodass sie später stapelbar, gut zu transportieren und im Kühlschrank leichter zu verstauen sind. Vor allem in den großen Metropolen des Landes, wo Platz in jeder Hinsicht Mangelware ist, hat sich daraus ein Trend entwickelt, inzwischen gibt es das Obst, das botanisch zu den Kürbisgewächsen zählt und deshalb eigentlich ein Gemüse ist, sogar in Herz- und Pyramidenform, allerdings zu ziemlich happigen Preisen.

Die Wildform der Wassermelone stammt ursprünglich nicht aus Japan, sondern aus Afrika. Dort wurde sie schon von den alten Ägyptern kultiviert und ist mittlerweile praktisch auf der ganzen Welt zu finden. Seit Jahrtausenden wird sie als erfrischende, durstlöschende Frucht geschätzt und auch heute noch meistens roh verspeist: am Strand, im Garten, beim Picknick, auf der Terrasse, direkt aus Hand und Schale in den Mund oder in Stückchen geschnitten. Bis zu 20 Kilogramm schwer kann die hell- bis dunkelgrüne, meist gestreifte oder marmorierte Kugel werden, und mit rund 95 Prozent hat sie einen sehr hohen Wassergehalt. Das macht die Wassermelone nicht nur zu einer natürlichen Flüssigkeitsquelle, sondern auch zu einer außerordentlich leichten Speise. In der Küche spielt sie trotzdem meist eine Nebenrolle. Wenn sie nicht roh als sommerlicher Snack verdrückt wird, findet man sie vor allem in Salaten und Nachspeisen.