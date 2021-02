Untersuchung auf Mutation : Altenheim nach Corona-Ausbruch ohne weitere Fälle

Nach dem aufsehenerregenden Corona-Ausbruch in der vergangenen Woche ist ein Seniorenheim in Solms in Mittelhessen von weiteren Infektionen verschont geblieben. Dies sagte ein Sprecher der Betreibergesellschaft der F.A.Z. Das Seniorenheim hatte 32 infizierte Bewohnerinnen und Bewohner gemeldet. Zudem haben sich demnach 19 Pflegekräfte infiziert. Das Besondere an dem Fall: Alle Infizierten waren zuvor das erste Mal gegen das Coronavirus geimpft worden. Zwei Patienten liegen in einem Krankenhaus. Das Gros wird im Seniorenheim behandelt; es ist von milden Verläufen die Rede.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



„Über das Wochenende ist es bei den 51 Infizierten geblieben“, sagte der Sprecher. Der Betreiber gehe davon aus, „dass die Erstimpfung nicht zwecklos war, sondern vielmehr den Ausbruch gedämpft hat“. Es sei der erste Vorfall dieser Art seit März in dem Haus. Ob es sich um eine Mutation des Coronavirus handele, sei noch unklar. Die notwendige Sequenzierung laufe. Insgesamt leben 115 Senioren in dem Heim. Gut ein Viertel der geimpften alten Menschen ist also infiziert. Aus dem Innenministerium kommt dazu der Hinweis, nur wer zwei Spritzen bekommen habe, sei wirklich geimpft.

Astra-Zeneca-Impfstoff ausgeliefert

Wie das Innenministerium mitteilt, liefert das Land zu Wochenbeginn die am Wochenende erhaltenen 26.400 Impfdosen von Astra-Zeneca an die regionalen Impfzentren aus. Dort beginnen am Dienstag die Impfungen. Sie seien gedacht für „Personen der höchsten Priorisierungsgruppe, die unter 65 Jahre alt sind“. Zunächst sollen medizinische Bedienstete in den Krankenhäusern der Covid-19-Versorgung damit eine vorbeugende Spritze gegen das Coronavirus bekommen, im Verlauf auch Mitarbeiter von Rettungsdiensten und mobiler Pflegedienste.

Weiteren Angaben aus Wiesbaden zufolge erwartet das Land wöchentlich rund 60.000 Impfdosen von Biontech, die mittlerweile auch in Marburg hergestellt werden. „Sie werden fortan ausschließlich den 28 Impfzentren zur Verfügung gestellt.“ Das Konkurrenzprodukt von Moderna, von dem Hessen 12.000 Dosen erhalten habe und weitere 16.000 diese Woche erwarte, seien für Erst- und Zweitimpfungen im Wesentlichen in Alten- und Pflegeheimen gedacht.

Inzidenz höher als im Bund

Weniger neue Corona-Fälle als vor einer Woche, weniger weitere Tote im Zusammenhang mit der Pandemie und dazu eine geringere Inzidenz, das sind die binnen Wochenfrist eingelaufenen positiven Tests unter 100.000 Einwohnern: Auf den ersten Blick fallen die Daten aus dem Robert-Koch-Institut für Hessen ziemlich gut aus. Allerdings ist der am Wochenende übliche Meldeverzug seitens der Gesundheitsämter zu bedenken. Zudem arbeiten viele Labore samstags und sonntags nicht. Insofern sind die neuen Zahlen mit Vorsicht zu genießen. Die Inzidenz liegt dessen ungeachtet höher als im Bund.

Derweil geht die Impfterminvergabe für Menschen über 80 Jahre weiter. 213.711 Spritzen haben die Impftrupps bisher gesetzt, darunter sind gut 152.000 Erstimpfungen. Bei den Quoten der Erst- wie der Zweitimpfung liegt Hessen unter dem Durchschnitt im Bund. Nach den Impfstoffen von Biontech aus Mainz und dem amerikanischen Anbieter Moderna sind nun auch Dosen des britisch-schwedischen Konzerns Astra-Zeneca in Hessen angekommen. Nach allen anderen Bundesländern nutzen nun auch das Land Hessen das Moderna-Produkt. „Der Impfstoff wird ganz überwiegend in den Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz kommen“, teilte ein Sprecher des Innenministeriums der F.A.Z. mit.