Solidaritätsdemonstration : „Wir werden Iran zurückgewinnen“

Nach dem Tod von Mahsa Amini solidarisieren sich weltweit Menschen mit den Protestierenden in Iran. Am Samstag versammeln sich fast 3000 Demonstranten in Frankfurt, viele haben Wurzeln in Iran.

Mehr als 1000 Menschen versammeln sich vor der alten Oper in Frankfurt und solidarisieren sich mit den Protestierenden in Iran. Bild: Tom Wesse

Der Platz vor der Alten Oper ist ein Fahnen- und Schildermeer. Das Bild einer schönen jungen Frau, die einen Schal locker um den Kopf geschlungen trägt, ist überall zu sehen. Wegen des Todes von Mahsa Amini sind sie alle hier, denn er hat die gegenwärtigen Unruhen in Iran ausgelöst, an denen sich Tausende beteiligen. Die 22-jährige Amini war vor zweieinhalb Wochen von der Sittenpolizei in der Hauptstadt Teheran festgenommen worden, weil sie das islamische Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen hatte. Nach Angaben von Aktivisten war sie von der Polizei geschlagen worden und deshalb später im Krankenhaus gestorben.

Immer wieder ruft die Menge: „Jin Jiyan Azadi“, manchmal auch auf Deutsch: „Frauen – Leben – Freiheit“. Es ist der Dreiklang des Protests in Iran geworden, um diese drei Begriffe kreisen alle Forderungen. Es waren als erste entrechtete und bevormundete Frauen, die in Iran ihr Kopftuch ablegten und in die Öffentlichkeit traten, die ihre Freiheit und damit ein selbstbestimmtes Leben für sich und andere fordern, im offenen Widerspruch zu den Regeln des streng islamischen Regimes. „Wir werden Iran zurückgewinnen“, skandieren die Demonstranten in Frankfurt.

Eine Rednerin beschreibt auf Persisch den gewaltsam nieder geprügelten Protest in Teheran und anderen iranischen Städten mit einem Baum, dem man einen Ast absägt, der aber immer neue Triebe bekommen wird, übersetzt Ami Khatib. Er ist vor 38 Jahren zum Studium nach Deutschland gekommen und seitdem in Frankfurt geblieben. „Wenn Millionen auf die Straße gehen, kann man sie nicht aufhalten“, ist seine Hoffnung für das Land seiner Eltern. Es sei auffällig, dass sich das geistliche Oberhaupt des Mullah-Regimes, Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei, seit dem Ausbruch der Proteste noch nicht in der Öffentlichkeit zu Wort gemeldet habe, meint er. Ob das ein gutes Zeichen sei, kann auch er nicht sagen.

Viele sind gekommen, „um gemeinsam eine laute Stimme zu haben“, wie eine ältere Demonstrantin es beschreibt, die ihren Namen nicht nennen möchte. Viele Jüngere sind dabei, Männer und Frauen, die meisten wahrscheinlich in Deutschland geboren, dem Land ihrer Eltern vielleicht gar nicht mehr so verbunden? „Doch, auf jeden Fall“, sagen Nazanin und Sarvenaz, beide in ihren Zwanzigern. „Wir sind alle politisch. Unsere Eltern sind vor den Mullahs ins Ausland geflohen und mit diesem Bewusstsein sind wir hier aufgewachsen.“ Auch sie hoffen auf Veränderungen im Land ihrer Vorfahren. „Aber das wird nur geschehen, wenn auch das Ausland Stellung bezieht“, ist sich Sarvenaz sicher.

Weit mehr als 1000 Menschen haben sich in Frankfurt vor der Alten Oper versammelt, die meisten haben iranische Wurzeln, sind zum Teil von weit her angereist. Auffallend viele tragen bei der Veranstaltung im Freien Masken. Dabei spielt aber weniger die Angst vor Corona als vor dem iranischen Geheimdienst eine Rolle, sagt ein Teilnehmer der Demonstration. Bei einer Solidaritätsveranstaltung vor wenigen Tagen sei in Frankfurt ein Mann aufgefallen, der nacheinander die Gesichter der einzelnen Besucher fotografiert haben soll. Die Angst schwingt mit, dass die Protestierenden in Deutschland damit ihren Angehörigen in Iran schaden könnten, wenn sie identifiziert werden würden.

Die Demonstration in Frankfurt ist eine von vielen weltweit, zu denen Sympathisanten der Protestierenden in Iran am 1. Oktober aufgerufen hatten. In Australien, Japan und Europa gedenken in vielen Großstädten Menschen Mahsa Amini und dem Kampf junger Frauen und Männer „gegen das mittelalterliche Regime in Teheran“, wie es ein Teilnehmer nennt.

Immer wieder wird das Lied „Baraye“ des iranischen Sängers Shervin Hajipour eingespielt. Viele Demonstranten ziehen dann den persischen Liedtext aus der Tasche und singen laut mit. Die Strophen sind ein Puzzle aus Tweets, die nach dem Tod von Mahsa Amini veröffentlicht wurden und davon berichten, was sich die Bevölkerung in Iran wünscht, warum sie auf die Straßen gehen. Hajipour hat aus diesen traurigen und hoffungsvollen Zeilen eine gefühlvolle Ballade gemacht. Vor wenigen Tagen soll er in Teheran verhaftet worden sein, berichten mehrere iranische Exilmedien. Auch das hat sich in der Menge schon längst herumgesprochen.

Am Ende der Veranstaltung zählt die Polizei sogar 2800 Menschen, die im Anschluss noch durch die Stadt weiter ziehen bis vor das iranische Generalkonsulat in der Raimundstraße. Nach dem es in den vergangenen Tagen zu Zündeleien und Farbschmierereien an dem Gebäude kam, war die Polizei vorbereitet. So konnte sie am Samstagabend Eierwürfe verhindern, allerdings sei auch ein Stein geflogen, sagte ein Polizeisprecher. Von Sachschäden sei derzeit nichts bekannt.