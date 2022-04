Soldat in der Schule : „Haben Sie schon mal auf einen Menschen geschossen?“

Freitag Vormittag um kurz nach halb elf in der Edith-Stein-Schule, einem Gymnasium in Darmstadt. Die Pause ist seit ein paar Minuten vorbei, das Gespräch kommt langsam wieder in Gang, das Sonnenlicht fällt durch die bodentiefen Fenster in die Schulmensa, da hebt eine Schülerin die Hand. „Haben Sie schon einmal auf einen Menschen geschossen?“, will sie von Jens Bockwinkel wissen. Bevor der Soldat antwortet, dankt er der Schülerin, dass sie diese Frage gestellt hat. Dann sagt er: „Nein, zum Glück nicht. Ich war nie in einem Feuergefecht, ich musste niemals auf jemanden schießen.“

Alexander Jürgs Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Der Feldjäger erzählt den Schülern von seiner Zeit in Afghanistan. Fünf Monate war Bockwinkel in der Hauptstadt Kabul stationiert, von November 2019 bis April 2020. Er war damals verantwortlich für die Arbeit der deutschen Militärpolizei, musste etwa den Personenschutz für zwei hohe Generäle organisieren. „Wir waren in Kabul viel in den Straßen unterwegs, doch zu Feuergefechten ist es nicht gekommen“, sagt er.