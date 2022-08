Förderprogramm in Hessen : Solaranlagen für den Balkon

Bislang konnten nur Bürger oder Unternehmen Solarstrom erzeugen, die über ein geeignetes Dach verfügen. Nun soll der Personenkreis deutlich ausgeweitet werden: Schon ein Balkon im Mietshaus, eine Wand oder Garage reichen, um ein „Balkonkraftwerk“ zu betreiben. Zwei Module, zwei Mitarbeiter der Initiative Solarinvest Main-Taunus, der Bürgermeister und andere Menschen passen zum Beispiel auf den Balkon über dem Eingang des Kelkheimer Rathauses. Die Stadt will die Errichtung solcher Anlagen fördern. „500 Balkone für Kelkheim“ heißt die Aktion, für die 50.000 Euro als Fördermittel bereitstehen, was pro Anlage einen Zuschuss von 100 Euro ergibt. So hat es sich die städtische Energiekommission erdacht, und dem stimmte das Stadtparlament schließlich zu.

Bisher war Solarinvest Main-Taunus eine Genossenschaft, die ehrenamtlich getragen wurde. Doch man werde derzeit regelrecht überrannt, die Nachfrage sei ungeheuer groß, heißt es. Deshalb hat Solarinvest nun einen eigenen Mitarbeiter angestellt. Die Initiative betreibt Bürger-Solaranlagen, berät und vertreibt über die angeschlossene „Hauptsache Grün GmbH“ auch eigene Anlagen, zum Beispiel die für den heimischen Balkon geeigneten Geräte. Das Solarmodul in Schwarz-Silber produziert Gleichstrom, weshalb ein Wechselrichter dazugehört, der in haushaltsüblichen Wechselstrom umwandelt. Das Set kostet 599 Euro und wird in die Steckdose gesteckt, nur ein Anschlusskabel für etwa 37 Euro muss man sich dazukaufen. Derzeit gibt es noch Anlagen auf Vorrat. Die große Version, 600 Watt für 999 Euro, soll von September an wieder lieferbar sein.

„Eher Marathonläufer als Sprinter“

Die sogenannten Stecker-Solargeräte sind einfach aufzustellen und decken mit ihren 370 Watt einen Grundbedarf – „eher Marathonläufer als Sprinter“, wie es heißt. Entsprechend sollen sie recht langlebig sein und mindestens zwanzig Jahre halten. Sie versorgen Router, Lampe, Kühlschrank mit Strom. Erst wenn die Kochplatte dazukommt, beginnt sich der hauseigene Stromzähler allmählich zu drehen. Gegenüber den großen Lösungen haben die kleinen Anlagen jedoch ein paar Nachteile: Wer in Urlaub fährt und nichts verbraucht, speist zwar Strom ins Netz ein, bekommt aber keine Vergütung. Denn die würde einen erheblichen bürokratischen Mehraufwand bedeuten.

Ganz ohne Bürokratie geht es aber auch für das Balkonkraftwerk nicht. Beim Kreis und bei der Bundesnetzagentur muss die Anlage gemeldet werden. Um an die städtische Förderung zu kommen, reicht allerdings ein Kaufbeleg und die Einverständniserklärung des Vermieters. Dieser kann nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz, laut dem Solarstrom von überragendem öffentlichen Interesse ist, seine Zustimmung nur noch verweigern, wenn handfeste Gründe vorliegen. Ästhetische Vorlieben gehören nicht dazu. Bei Fragen zu den Formalien unterstützt und berät Solarinvest die Bürger.

Mehr zum Thema 1/

„Das sind nur kleine Schritte“, sagt Kelkheims Bürgermeister Albrecht Kündiger (UKW), beruft sich aber auf den Wirtschaftsminister, wenn er sagt, dass jedes kleine Projekt zähle. Und parallel werden die größeren mitgedacht – etwa auf dem Rathausdach. Dort ist schon eine ausgewachsene Solaranlage in Betrieb, weitere sollen folgen.