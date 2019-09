NPD-Ortsvorsteher : Ein Neonazi für die Demokratie

Aktualisiert am

Hessen, Altenstadt: Stefan Jagsch (NPD), Ortsvorsteher von Altenstadt-Waldsiedlung, steht vor dem Gemeinschaftshaus im Ortsteil, in dem er gewählt wurde. Bild: dpa

„Kameradinnen und Kameraden, deutsche Bürger von Friedberg“–das sind die ersten Worte, die Stefan Jagsch in ein Mikrofon spricht. Jener NPD-Mann, der seit dem Wochenende ganz Deutschland bekannt ist, weil er von CDU-, SPD- und FPD-Vertretern zum Ortsvorsteher von Altenstadt-Waldsiedlung gewählt worden ist. Eine Gegenstimme gab es bei der Wahl am Donnerstagabend nicht. Jagsch vertritt nun etwa 2500 Bürger aus dem Ortsteil, der 35 Kilometer nordöstlich von Frankfurt liegt. Ein Neonazi für die Demokratie.

Der Jagsch mit dem Mikrofon ist zehn Jahr jünger als der Jagsch von heute: kein Bart, Seitenscheitel, Pickel im Gesicht. Zu sehen ist er auf Youtube in einem Ausschnitt mit dem Titel „Naziaufmarsch in Friedberg“. Damals war Jagsch stellvertretender Vorsitzender des NPD-Kreisverbands Wetterau. Für den Aufmarsch fungiert er als Versammlungleiter. Da ist er Anfang 20. Neben ihm ist Jörg Krebs zu sehen. Bevor es losgeht, besprechen sich die beiden. Krebs war damals NPD-Landesvorsitzender. Bis 2016 saß er als Stadtverordneter im Frankfurter Römer. In dem Video taucht auch der damalige NPD-Bundesvorsitzende Udo Voigt auf.

Wer ist dieser Stefan Jagsch? Wie kann es sein, dass er als jahrelange Führungsfigur der hessischen Rechtsextremisten zum Ortsvorsteher gewählt worden ist? Von Leuten, die es besser wissen müssten. Die ihre Stimme einem Mann gegeben haben, dessen Verfassungstreue höchst zweifelhaft ist. Einem Agitator, der in mehreren Berichten des hessischen Verfassungsschutzes genannt wird. Jemandem, der Konzerte rechtsextremer Liedermacher organisiert. Der einer Partei angehört, dessen Ziele das Bundesverfassungsgericht 2017 so beschrieb: Die NPD wolle „die bestehende Verfassungsordnung durch einen an der ethnisch definierten ,Volksgemeinschaft’ ausgerichteten autoritären Nationalstaat ersetzen. Ihr politisches Konzept missachtet die Menschenwürde und ist mit dem Demokratieprinzip unvereinbar.“ Verboten wurde die Partei nicht: Sie sei zu bedeutungslos.

Jagsch ist unter den etwa 250 NPD-Mitgliedern in Hessen nicht irgendwer: Er ist die Nummer zwei, er ist stellvertretender Vorsitzender. Gerne würde man ihn persönlich fragen, ob er sich als Verfassungsfeind und Neonazi sieht – doch Jagsch geht nicht ans Handy. Auf seiner Facebook-Seite steht: „Und wenn sie auch geifern, Lügenpresse bleibt Lügenpresse“.

Wer sich umhört, bekommt einen Eindruck. „Er inszeniert sich als Kümmerer vor Ort“, sagt einer, der Jagsch kennt. Der Dreiunddreißigjährige schaffe es ziemlich geschickt, unabhängig von der NPD zu erscheinen. Er gebe sich als Typ, der in der Wetterau verwurzelt und „nah bei den Leuten“ sei, meint jemand und fügt hinzu: „Viele blenden dann aus, was für eine Ideologie dahintersteckt.“

„Absolut kollegial und ruhig“

Die Strategie scheint aufzugehen. Seit 13 Jahren ist Jagsch ehrenamtliches Mitglied im Ortsbeirat. Im Juni war der bisherige Ortsvorsteher von der FDP zurückgetreten; als am Donnerstagabend der Posten neu besetzt werden sollte, gaben die anderen nicht dem verfassungsfeindlichen NPD-Funktionär Jagsch die Stimme – sondern „dem Stefan“. Der war kaum gewählt, da tat er um 20.12 Uhr seinen Sieg auf „Facebook“ kund. Er wolle sich „aus dem Volk–für das Volk!“ einsetzen, schrieb er da. Und „selbstverständlich“ werde er sich „für die Interessen unseres Ortsteils einsetzen und auch weiterhin konstruktiv und parteiübergreifend mit allen zusammenarbeiten“. Einer von der CDU ließ nach der Sitzung wissen, der neue Ortsvorsteher verhalte sich „absolut kollegial und ruhig“. Bis Jagsch vom NPD-Landesverband zu seinem Sieg beglückwünscht wurde, dauerte es nicht lang.

Der neue Ortsvorsteher hat auch eine Frankfurter Vergangenheit. Er war bei der Stadt angestellt und arbeitete im Jobcenter im Frankfurter Stadtteil Höchst. Im Mai 2014 berichtete die „Frankfurter Rundschau“ von Jagsch NPD-Mitgliedschaft. Die Stadt kündigte ihm daraufhin zweimal, einmal ordentlich und einmal fristlos, mit der Begründung, als weltoffene und tolerante Stadt könne ihr die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zugemutet werden. Jagsch klagte dagegen – und bekam Recht. Das Arbeitsgericht Frankfurt urteilte, für die Kündigungen habe es keinen Grund gegeben. Als einfacher Büroangestellter verrichte Jagsch eine Tätigkeit, die kein besonderes, sondern nur einfaches Maß an Verfassungstreue erfordere, heißt es in einer Mitteilung von Ende 2014. Ein Angestellter wie Jagsch könne die Verfassung „schon dadurch ,wahren’, dass er die freiheitlich demokratische Grundordnung jedenfalls nicht aktiv bekämpft“.

Von einem Syrer gerettet

Überregional ins Gespräch kam Jagsch im März 2016. Damals hatte er einen schweren Autounfall. In einem VW-Transporter kam er zwischen Altenstadt und Büdingen von der Straße ab. Wenig später wurde berichtet, zwei syrische Flüchtlinge hätten ihn aus dem Wrack gerettet. Ein Neonazi verdankt sein Leben den Flüchtlingen, die er hasst. Jagsch nannte das „einen Medien-Eklat“, obwohl er nach eigenen Worten keine Erinnerung mehr an den Unfall und die Augenblicke danach hatte. Von Behördenseite hieß es später, die Retter seien ein Busfahrer und ein Syrer gewesen. Jagsch tat das alles ab: Bei einem Unfall würde er auch helfen, ohne auf die Nationalität und die politische Gesinnung des Opfers zu schauen.

Zurück zum Aufmarsch in Friedberg. Versammlungsleiter Jagsch verliest im November 2009 die Auflagen für die Demonstration. Teilnehmer entrollen ein Banner. Dann brüllt Jagsch: „Antifa heißt Kapitulation, Ruhm und Ehre der deutschen Nation“ und „Nationaler Freiheitskampf macht den roten Bonzen Dampf“. Seine Kollegen im Ortsbeirat werden das Video nicht kennen. Mit dem Internet kennen sie sich nach eigenen Worten ja nicht so gut aus.