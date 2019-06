Zur Sache

Am 5. September 2018 urteilte das Verwaltungsgericht Wiesbaden, dass es von Februar 2019 an in Frankfurt flächendeckend Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge der Euro-4-Norm sowie für ältere Benzinfahrzeuge geben müsse. Von September an sollten Fahrverbote für Dieselfahrzeuge mit Euro-5-Norm folgen. So sollte das Ziel erreicht werden, den Stickoxid-Grenzwert der EU, der einen Jahresmittelwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft vorschreibt, künftig einzuhalten. Von den Fahrverboten wären zu diesem Zeitpunkt 85 000 Fahrzeuge in Frankfurt betroffen sowie unzählige Autobesitzer im Umland. Frankfurt gilt als Pendlerhochburg; 360 000 Menschen kommen täglich zur Arbeit in die Stadt. Geklagt hatte der Verein Deutsche Umwelthilfe. Am 18. Dezember 2018 ließ der Verwaltungsgerichtshof in Kassel die Berufung zum Wiesbadener Urteil zu. Die weiträumigen Fahrverbote seien nach vorläufiger Einschätzung nicht verhältnismäßig, heißt es in der Begründung. Voraussichtlich im Dezember wird die Berufungsverhandlung in Kassel stattfinden. (mch.)