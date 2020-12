Corona-Pandemie in Hessen : Offenbach und drei Kreise bedroht von möglichen Ausgangssperren

Binnen Wochenfrist hat sich das Corona-Infektionsgeschehen in Hessen nicht verbessert, die Zahl der Covid-Opfer stagniert. Nur ein Kreis liegt nicht auf der höchsten Warnstufe. Am Nachmittag spricht Bouffier zur künftigen Corona-Politik.

„Hessen bleibt besonnen“: Was das mit Blick auf Corona heißt, will Ministerpräsident Volker Bouffier an diesem Dienstag im Landtag sagen. Per Regierungserklärung dürfte er die Vorgaben von Schwarz-Grün erläutern. Schon am Wochenende hat er über mögliche Ausgangsbeschränkungen an Hotspots mit mehr 200 binnen Wochenfrist bestätigten Fällen unter 100.000 Einwohnern laut nachgedacht und dies am Montag bekräftigt. Einzelheiten stehen aus. Zu erwarten ist, dass Bouffier sich etwa zu Vorgaben für Silvester äußern wird. Zuletzt befanden sich nur Stadt und Kreis Offenbach sowie der benachbarte Main-Kinzig-Kreis über der genannten Marke.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Das Infektionsgeschehen bleibt dessen ungeachtet in ganz Hessen rege. Nur der Werra-Meißner-Kreis im Nordosten des Landes befindet sich nicht auf der höchsten Warnstufe nach dem Eskalationskonzept des Landes (siehe Grafik). Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet für das Bundesland 1262 neue bestätigte Fälle, das sind nur 28 weniger als vor einer Woche und mehr als doppelt so viele wie am Montag. Vor allem aber machen sie 11,3 Prozent der neuen positiven Tests im Bund aus. Hessen stellt aber nur gut acht Prozent der Gesamtbevölkerung.

51 weitere Covid-19-Opfer bedeuten einen Toten mehr als vor Wochenfrist. Das sind 8,5 Prozent der über Nacht verzeichneten Corona-Toten in ganz Deutschland. Seit Beginn der Pandemie im März hat das RKI 97.899 Fälle in Hessen registriert sowie 1529 Todesopfer in Zusammenhang mit der Pandemie. Zum Vergleich: Bis 1. Oktober waren gut 19.000 Infektionen und 551 Todesfälle bekannt geworden. Dies zeigt die Dynamik der Pandemie im Spätherbst.

Die hessische Corona-Landkarte bleibt fast durchgehend rot. Nur Werra-Meißner leuchtet rosé. Offenbach bleibt die Stadt mit der höchsten sogenannten Inzidenz, ein Wert von 266 steht zu Buche nach 292. Der Main-Kinzig-Kreis kommt auf 231 nach 208 und der Kreis Offenbach auf 199 nach 203. Für den Kreis Groß-Gerau steht eine Inzidenz von 194 zu Buche. Beide Landkreise bewegen sich also nur knapp unter von der von Bouffier ins Auge gefassten Marke. Frankfurt kommt auf 160 nach 166.

Bald mehr Klarheit zu Impfungen

Derweil sind die Impfzentren für Rhein-Main benannt. Und es nähert sich eine weitere Frage der Antwort: Hessen wird nach der Einschätzung von Innenminister Peter Beuth (CDU) voraussichtlich in den nächsten 10 bis 14 Tagen mehr Klarheit darüber bekommen, wann die ersten Impfdosen gegen das Coronavirus kommen könnten. Das erklärte er bei einem Besuch des Impfzentrums in Wiesbaden. Die Impfstoffe sollen dann an einen zentralen Ort geliefert werden, wo die Kühlung sichergestellt wird. Mit der Hilfe von Dienstleistern würden die Tagesdosen dann an die Impfzentren im ganzen Land verteilt.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann auch das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.