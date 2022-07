Übung der Feuerwehr : Wie Wasser in den Wald kommt

Die begehrte Fracht ist schnell abgesetzt. Der rote Behälter auf der Ladefläche des Lastwagens wird nach hinten gekippt, bis die Rollen an seiner unteren Kante auf dem Boden aufsetzen. Dann stemmt ein Hebelarm ihn nach oben, der Lastwagen fährt unter dem Behälter weg, bevor der Hebelarm ihn langsam auf dem Erdboden absetzt. Keine Minute dauert das Abladen des Stahltanks mit 10.000 Liter Wasser, auf das die Feuerwehrleute auf der Waldlichtung schon warten.

Jan Schiefenhövel Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung.

Sie verlieren keine Zeit. Als der Tank auf dem Boden angekommen ist, klinken sie ihre Schläuche an der Pumpe ein, die an der Schmalseite montiert ist. Es dauert nicht lange, bis der erste Schlauch sich prall vom Wasser spannt. Ein zweiter Schlauch wird angeschlossen. So fließt Wasser zu zwei Löschfahrzeugen, deren Pumpen das Nass über Abzweigungen in sechs Schläuche befördern, die die Wehrleute auf den Waldrand richten.