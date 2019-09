Aktualisiert am

So fühlt es sich an, als Bestatter zu arbeiten

Bewegende Schicksale : So fühlt es sich an, als Bestatter zu arbeiten

Letztes Geleit: Bernd Pfannkuchen sorgt dafür, dass Angehörige ihre Verstorbenen in guter Erinnerung behalten. Bild: Marcus Kaufhold

An diesem Tag rieche es eigentlich angenehm, sagt Bernd Pfannkuchen, als er die Tür zur Kühlung öffnet. Der Geruch, der sich hinter der dicken Tür angestaut hatte und jetzt nach außen dringt, lässt sich nicht genau definieren. Süßlich und gleichzeitig stechend, eine Mischung aus Verwesung und kalter Luft. Im Kühlraum befinden sich sieben Leichen – zwei in Särgen, fünf in Totensäcken. Eine der Leichen liegt bereits auf einem hüfthohen Gestell. Pfannkuchen schiebt es aus der Kühlung und schließt die Tür hinter sich. „Den Rücken habe ich schon gemacht“, sagt er, während der den Leichensack öffnet.

Bernd Pfannkuchen arbeitet seit 30 Jahren als Bestatter. Mittlerweile ist der Zweiundfünfzigjährige selbstständig und bietet Dienstleistungen für etwa 70 Bestattungsinstitute im Rhein-Main-Gebiet an. „Es gibt fast nichts, was ich noch nicht gesehen habe“, sagt Pfannkuchen, dessen Firma in einem Offenbacher Industriegebiet liegt.