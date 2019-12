„Milieuschutz“ in Frankfurt : Häuserkampf mit Aktenbergen

Wer im Nordend oder in Sachsenhausen ein Wohnhaus gekauft hat und es umbauen will, der muss vorher die Bauaufsicht um Erlaubnis fragen. Bauvorhaben, die das übliche Maß für Mietwohnungen überschreiten – beispielsweise sehr große Dachterrassen und Balkone, zusammengelegte Wohnungen mit mehr als 130 Quadratmetern, Aufzüge, die nur einzelne Etagen erreichen –, stehen unter einem Genehmigungsvorbehalt. Denn solche Aufwertungen, die oft unter dem Stichwort „Luxussanierungen“ subsumiert werden, könnten nach Ansicht der Stadt die soziale Struktur des Viertels verändern. Die Stadt will verhindern, dass weniger betuchte Wohnungsmieter verdrängt werden, weil sich durch preistreibende Sanierungen ihre Miete erhöht oder die Wohnung in eine Eigentumswohnung umgewandelt wird. Für die Gründerzeitviertel wurden daher Milieuschutzsatzungen erlassen. Gegen drei davon wird nun geklagt.

Rainer Schulze Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Das Immobilienunternehmen Franconofurt strengt Normenkontrollklagen gegen die Milieuschutzsatzungen Nordend-West, Nordend-Ost und Sachsenhausen-Nord an. Dem Unternehmen gehören in allen drei Gebieten Liegenschaften, die es nun nicht mehr so verwerten und entwickeln kann, wie es will. Das Geschäftsmodell von Franconofurt beruht auf der Aufteilung von Mietshäusern in einzelne Eigentumswohnungen. „Ich bin ein großer Freund von Eigentumswohnungen“, sagt Vorstand Christian Wolf. Ihm sei es lieber, wenn zehn Leute eine Eigentumswohnung hätten, als dass einer allein ein ganzes Mietshaus besäße. Auch vom geplanten Umwandlungsverbot hält er nichts: „Dann wechseln die Häuser nur noch von Reich zu Reich, und die Mieter bleiben Mieter.“ Allerdings müssen oft auch langjährige Bewohner ausziehen, wenn Unternehmen wie Franconofurt ein Mietshaus kaufen und umwandeln. Um das zu erschweren, hat die Stadt Milieuschutzsatzungen erlassen, die aber nur in Kombination mit dem geplanten Umwandlungsverbot wirksam sind.