Cafés, Hotels, Fitnessstudios : So lockert Hessen die Corona-Regeln weiter

Herausgeputzt: Der Campingplatz am Gederner See ist bereit für seine Gäste Bild: Schildwächter, Sandra

Die Corona-Regeln in Hessen werden immer lockerer. Der nächste größere Schritt betrifft die Gaststätten und Restaurants, die von diesem Freitag an unter strengen Auflagen wieder öffnen dürfen. Auch Hotels, Ferienwohnungen, Campingplätze und Fitnessstudios dürfen dann nach der Zwangspause wieder Gäste und Kunden empfangen. Große Sorgen treibt nach wie die Reisebranche um, die von der Krise mit am härtesten getroffen wurde.

Auch in der Kultur tut nun etwas: So spielt etwa das Staatstheater Wiesbaden wieder. „Specials“ aus den abgesagten Maifestspielen und gleich fünf Premieren hintereinander will es vom 18. Mai an bis zum 6. Juni bieten.

Unterdessen steigt die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen weiter nur leicht. Im Fokus stehen auch die regionalen Fallzahlen. Bei einem Überschreiten der Obergrenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen müssen Landkreise und kreisfreie Städte wieder Beschränkungen des öffentlichen Lebens verhängen. Von dieser Obergrenze waren die hessischen Städte und Kreise am Mittwoch weiter deutlich entfernt.

Gaststätten und Cafés vor der Öffnung

Fünf-Quadratmeter-Regel und Mindestabstand, Datenblätter und Salzstreuer-Verbot: Am (kommenden) Freitag dürfen hessische Restaurants und Cafés wieder öffnen. Allerdings gibt es strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Die Betriebe dürfen viel weniger Gäste empfangen als vor der Corona-Krise. Als Faustregel gilt eine Person pro fünf Quadratmeter. Bei einer Fläche von 100 Quadratmetern können also lediglich 20 Gäste bewirtet werden. Zudem muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Menschen eingehalten werden, sofern keine geeigneten Trennvorrichtungen vorhanden sind. Ausgenommen sind Angehörigen eines Hausstands und gegebenenfalls eines zweiten Hausstands.

„Besonders die Fünf-Quadratmeter-Regel halten wir für nicht glücklich“, sagt Julius Wagner vom Hotel- und Gaststättenverband Dehoga Hessen. Gäste könnten nicht annähernd so bewirtet werden, wie normal und Betreiber hätten deutliche Einbußen. „Wir fahren mit angezogener Handbremse im Gastgewerbe.“

Reisebranche in Sorge

Sofortige Hilfen für ihre Unternehmen haben Reisebüro-Besitzer bei Demonstrationen in mehreren hessischen Städten gefordert. „Mir droht der Verlust der bürgerlichen Existenz“, sagte Mit-Organisator Thomas Kolb. Die Politik habe bislang kein Verständnis dafür entwickelt, dass die Reisebranche in der Corona-Krise am härtesten getroffen worden sei.

„Wir müssen nicht nur auf das laufende Geschäft verzichten, sondern verlieren auch noch unsere Gewinne des zurückliegenden Jahres.“ Es drohe eine gewaltige Insolvenzwelle bei den Reisebüros. In Frankfurt hatten sich knapp 50 Demonstranten versammelt, die genau auf die Abstandsregeln achteten. Auch in Kassel, Wiesbaden und Gießen waren Aktionen geplant.

Plädoyer für den Schulsport

Bei der weiteren schrittweisen Öffnung der hessischen Schulen nach der Corona-Pause darf der Sport laut Forderungen von Verbänden nicht außen vor bleiben. „Der Wiedereinstieg in den Schulsport bis zu den Sommerferien 2020 sollte, wo immer es die Gegebenheiten an den Schulen zulassen, möglich sein“, teilte der Vizepräsident des Landessportbundes, Heinz Zielinski, in Frankfurt mit. „Wenn Schulen die Möglichkeit haben, Sport im Freien, vielleicht auf Schulhöfen oder in anderen Bewegungsräumen, anzubieten, dann sollte diese Chance genutzt werden.“

Sport und Bewegung hätten gerade bei Kindern und Jugendlichen einen großen Einfluss auf die motorische, soziale und psychische Entwicklung, heißt es in einem Positionspapier des Landessportbundes und der Sportjugend Hessen. Für Klassen, die derzeit noch nicht zur Schule gehen, könnte über digitalen Sportunterricht nachgedacht werden, regte Zielinski an. Am 18. Mai soll an Hessens Schulen für zahlreiche weitere Kinder und Jugendliche wieder der Klassenunterricht in eingeschränkter Form beginnen. Darunter sind die Viertklässler und alle Schüler an weiterführenden Schulen.

Landtags-FDP fordert Kita-Konzept

Die FDP-Fraktion erhöhte den Druck auf das Land, ein verlässliches Konzept für die schrittweise Wiedereröffnung der Kitas vorzulegen. Vieles könnte schon lange festgelegt und die Kitas wieder offen sein, kritisierte Fraktionschef René Rock in Wiesbaden und verwies auf bereits vorliegende Pläne in Bayern. Schwarz-Grün in Hessen habe dagegen viel Zeit versäumt und nicht rechtzeitig das Gespräch mit den Kita-Trägern im Land gesucht. Die Liberalen fordern konkret, dass das Sozialministerium einen Musterhygieneplan und ein Musterkonzept für die pädagogische Arbeit vorlegt, die für alle Einrichtungen in Hessen als Grundlage dienen.

Lob von obersten Datenschützer

Der hessische Datenschutzbeauftragte Michael Ronellenfitsch hat die Landesregierung für ihr Vorgehen in der Corona-Pandemie gelobt. Die Exekutive sei „sichtlich bemüht“, die Eingriffe in die informationelle Selbstbestimmung der Bürger so gering wie möglich zu halten, teilte er in Wiesbaden mit. „Es ist daher nicht damit zu rechnen, dass die Maßnahmen zur Krisenbewältigung nach Zweckerreichung missbraucht werden sollen.“ Es sei unstreitig, dass die Beschränkungen der Grundrechte „keinen Dauerzustand darstellen“. Ronellenfitsch veröffentlichte am Mittwoch den Datenschutzbericht für das Jahr 2019.

Der Amateurfußball in Hessen steht vor einem Abbruch der Saison 2019/2020. Nach Informationen von hessenschau.de ergeben die bisherigen Videokonferenzen der Fußballkreise ein eindeutiges Bild. „Es gibt eine Tendenz in diese Richtung“, bestätigte HFV-Vizepräsident Torsten Becker im hr-Bericht. Das Verbandspräsidium wird die Ergebnisse zusammentragen und am Samstag eine Entscheidung fällen. Danach müsste noch der Verbandstag im Juni das endgültige Okay geben.