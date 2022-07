Werden die Fays auch alle los? Der Jungbauer nickt. Die Familie verfügt mittlerweile über drei Verkaufsautomaten in drei Städten und Gemeinden, vor fünf Jahren hatten sie nur ein solches Gerät in ihrer Heimatgemeinde stehen. An diesen Automaten kaufen Kunden auch Wurst in Gläsern. Die Fays beliefern zudem noch zwei Rewe-Supermärkte und den Unverpackt-Laden in Gießen sowie einige andere Partner mit Freilandeiern. „Wir haben die Kooperationen hochgefahren.“ Seine Schwester Anne und deren Partner liefern Gemüse und Salat von einem Hof in einem nahe gelegenen Ort zu. Zu den Partnerbetrieben gehört auch der Weidenhof aus Wächtersbach, auf dem Philipp Fay gelernt hat. Von dort bezieht seine Familie Milchprodukte wie den Joghurt in Gläsern.

Wobei die allgemeine wirtschaftliche Lage derzeit den Agrar-Unternehmern den Erwerb von Gläsern erschwert, wie er berichtet. Zulieferer verlangten je Glas nun die Hälfte mehr als vor einigen Monaten. Und die Art der bisher genutzten Eierschachteln sei nicht mehr zu bekommen. „Die werden nicht mehr produziert.“ Unter dem Strich müsse die Familie mit höheren Kosten für solche Verpackungen leben. „Wir tun uns als Direktvermarkter schwer, die Preissteigerungen weiterzugeben“, sagt der Bauer. Das liegt auch am Unverständnis der Kunden. Seit Kurzem kostet ein Glas Mettwurst 80 Cent mehr im Hofladen. „Da bekamen wir zwei Mails mit der Frage, wie das denn sein könne mit einer Erhöhung um 26 Prozent bei einer Inflation von acht Prozent.“ Dabei sind die acht Prozent ein Durchschnittswert.

Landwirte müssen dessen ungeachtet in diesen Wochen und Monaten auch mit deutlich höheren Kosten für Betriebsmittel zurechtkommen. Diesel ist grob gerechnet doppelt so teuer. Die Fays müssen nun bei 40.000 Liter Verbrauch mit 40.000 Euro mehr rechnen. Immerhin, und auch das ist eine Neuerung seit der Wahl zur Agrar-Familie des Jahres, können die Fays mittlerweile Strom aus der eigenen Solaranlage nutzen. Das senkt die Energiekosten, für die etwa der hauseigene Schlachtbetrieb sorgt. Dort war neulich eine Maschine offensichtlich defekt. Der Kundendienst kam, stellte die Diagnose „Maschine kaputt“, bezifferte den Schaden auf 20.000 Euro und berechnete inklusive Anfahrt 600 Euro. „Da steht man dann da“, so Philipp Fay.