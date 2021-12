Feiertage im neuen Jahr : So lassen sich 2022 am effizientesten Urlaubstage nehmen

So lassen sich 2022 am effizientesten Urlaubstage nehmen

Dass mancher Bayer meint, sein Land sei das beste überhaupt, mag an den vielen Feiertagen dort liegen. In Augsburg, wo es zusätzlich noch das Friedensfest gibt, wird es im Jahr 2022, das insgesamt 365 Tage hat, nur 249 Arbeitstage geben. Im übrigen Bayern sind es 250, in Baden-Württemberg 251.

Die Hessen indes haben wie die nörd­lichen Länder und die Stadtstaaten 253 Wochentage zu absolvieren und da­mit noch einen Tag mehr als die Nachbarn Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Dadurch, dass das Jahr an ei­nem Samstag beginnt, gibt es bis Ostern keinen einzigen gesetzlich freien Tag.

Zu besonderen Feiertagen für Brautpaare könnten allerdings der 2. und der 22. Februar werden weil 2.2.22 und 22.2.22 so hübsche Schnapszahlen sind und der Hochzeitstag nicht so leicht vergessen wird. Liebende, die den Valentinstag am 14. Februar mit einem längeren Ausflug feiern wollen, müssen dafür zwar Urlaub nehmen, haben aber das Glück, dass er auf einen Montag fällt. Ähnlich ergeht es den Fastnachtsfreunden zwischen Altweiber am 24. und Rosenmontag am 28. Februar. Allerdings werden sie angesichts all der Absagen wohl keinen Urlaub brauchen.

Gelegenheiten für Brückentage

Das Osterfest am 17. April liegt in der Mitte der zweiwöchigen Osterferien, was bedeutet, dass Eltern mit acht Urlaubs­tagen zwei Wochen freinehmen können. Jüdische Hessen feiern vom 16. bis 23. April das Pessachfest. Für die Schüler markieren die Osterferien die Halbzeit des langen Sommerhalbjahrs. Danach sind es noch 13 Wochen bis zu den großen Ferien, die erst am 25. Juli beginnen. Für die Muslime fallen die Osterferien mitten in den Fastenmonat Ramadan, der am 2. April beginnt und am 3. Mai endet.

Der Tag der Arbeit am 1. Mai fällt 2022 auf einen Sonntag, was Arbeitgebern mehr und Gewerkschaftern weniger ge­fallen dürfte. Mit Christi Himmelfahrt am Donnerstag, dem 23. Mai, bietet der Wonnemonat immerhin eine Möglichkeit, mit nur einem Urlaubstag ein viertägiges Wochenende zu planen. Im Juni gibt es diese Chance dazu mit Pfingstmontag am 6. und Fronleichnam am 16. (Donnerstag) gleich zweimal, oder man kann dann insgesamt 14 Tage frei mit nur acht Urlaubstagen nehmen.

Wer auf die Schulferien angewiesen ist, kann so aber nicht planen. Bis zum Schulbeginn am 5. September gibt es keine Feiertage in Hessen. Und diesmal hilft es auch nichts, den Sommerurlaub in den Herbst zu verlegen und dabei vielleicht den freien 3. Oktober zu nutzen.

Elf Wochen Ferien

Der Tag der Deutschen Einheit fällt zwar auf einen Montag, bietet aber nur ein längeres Wochenende zum Verschnaufen, denn die Herbstferien liegen sehr spät vom 24. bis 28. Oktober – dauern also nur eine Woche. Da in Hessen auch weder der Reformationstag noch Allerheiligen Feiertag ist, gibt es keine Möglichkeit zur Verlängerung. Was be­deutet, dass Schüler wie Lehrer in diesem Jahr nur gut elf Wochen Ferien haben. Auf das Schuljahr gerechnet haben sie allerdings keine Einbußen, denn die Wo­che, die im Herbst wegen der späten Sommerferien gestrichen wurde, wird an die Osterferien angehängt, die 2023 dann drei Wochen lang sind.

Bis zum Jahresende gibt es für die Hessen kaum noch freie Werktage, denn Heiligabend ist ein Samstag, sodass nur der 26. Dezember, ein Montag, arbeits­frei bleibt. Silvester und Neujahr fallen auf Samstag und Sonntag. Die Arbeitnehmer in Hessen könnte trösten, dass das Jahr immerhin zwei Arbeitstage weniger hat als 2021 und 2023 ­ – bis auf Neujahr ­ – die Feiertage wieder auf Wochentage fallen.