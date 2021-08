Hessische Sportler bei Olympia : Von Medaillen und Enttäuschungen

Dabei sein war für viele schon alles: Vor den Spielen von Tokio hatten wir elf hessische Teilnehmer aus elf olympischen Sportarten vorgestellt, ihren Weg zu Olympia nachgezeichnet, ihre Träume offenbart und ihre Chancen eingeschätzt. Nun kommt die Zeit der Bilanz nach Abschluss der Wettbewerbe.

Eduard Trippel

Mit der Medaille um den Hals stand er da, in der heiligsten Halle seines Sports. Und lachte. Und weinte. Und lachte. Der zuvor so sachliche Eduard Trippel gewann in der legendären Nippon Budokan Silber im Mittelgewicht bis 90 Kilogramm und erfüllte sich damit seinen Judotraum. „Ich wollte mit einem Lä­cheln durch den Wettkampf gehen“, er­klärte der 24 Jahre alte Rüsselsheimer da­nach. Es hat geklappt. Höchstens lässt sich mäkeln, dass er schon nach seinem Halbfinalsieg gegen den Türken Zgank zu begeistert war und ihm deshalb im Finale gegen den Georgier Bekauri ein wenig die Spannung fehlte. Doch das wä­re kleinlich. Mit dem Team gewann er Bronze noch hinterher.

Tim Pütz

„Lieber hätte ich noch mit meinem Doppelpartner Kevin Krawietz im Finale in Tokio um Gold gespielt“, teilte Tim Pütz zum Abschluss in seinem Olympia-Tagebuch der F.A.Z. mit, „aber ich bin auch sehr froh, wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein.“ Im Achtelfinale war nach einer Zwei-Satz-Niederlage gegen die Briten Murray/Salisbury Schluss für die Deutschen. Er genieße es, „dass ich nun Olympionike bin“, meinte Pütz nach seiner Heimreise: „Aber die Umstände hätten schon etwas schöner sein dürfen.“ In Paris könnte er einen neuen Anlauf nehmen, aber dann sollte es gern ein bisschen eleganter zugehen. Tennisspieler unterwerfen ihr Leben nicht dem olympischen Zyklus, das wird auch nach der Goldmedaille von Alexander Zverev so bleiben.

Karla Borger

„So macht Olympia wirklich keinen Spaß“, sagte Karla Borger nach dem Auftaktspiel des Beachvolleyballturniers, und damit meinte sie nicht die trostlose Atmosphäre, sondern das eigene schwache Spiel, in dem sie gemeinsam mit Julia Sude gegen die Schweizerinnen Joana Heidrich und Anouk Vergé-Dépré un­terlag. Vor allem der mit 8:21 verlorene erste Satz verlief deprimierend. Und auch wenn es danach etwas besser wurde, richtig gut kamen Borger/Sude nie im olympischen Turnier an. Der erwarteten Niederlage gegen die Weltmeisterinnen Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes aus Kanada folgte eine Schlappe gegen die jungen Niederländerinnen Katja Stam und Raïsa Schoon. „Die beiden hatten mehr Arsch in der Hose“, lautet Borgers deftiges Fazit nach zweieinhalb Jahren harter Vorbereitung und drei Spielen voller Frust.

Maryse Luzolo

Für den Einzug ins Weitsprung-Finale fehlten ganze sechs Zentimeter, aber Maryse Luzolo war zufrieden, es überhaupt bis Tokio geschafft zu haben. Für die 26-Jährige war Dabeisein tatsächlich alles, denn nach einer schweren Knieverletzung durch einen Trainingsunfall im Fitnessstudio musste sie viel Willenskraft aufbringen, um wieder laufen zu können. „Ich hab’s geschafft, ich bin hier gesprungen und habe mein Bestes gegeben“, sagte die Athletin vom Königsteiner LV nach ihrem 15. Platz mit 6,54 Metern. „Ich habe viel Schmerz auf mich genommen, damit ich jetzt doch an meinem Ziel angekommen bin.“

Jan Hojer

„Natürlich bin ich enttäuscht“, sagte Jan Hojer, der einzige Sportler von der Sektion Frankfurt des Deutschen Alpenvereins, der in Tokio am Start war: „Mein Ziel Finale hab ich verpasst.“ Platz zwölf belegte der Kletterer nach der Qualifikation in den Disziplinen Speed, Bouldern und Lead. Rang acht wäre nötig gewesen, um in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können. Der Combined-Wettbewerb war ein Kompromiss, um Klettern ins Programm heben zu können. Zufrieden war damit keiner. Doch trotz aller Schwierigkeiten konnte Hojer dem Wettbewerb auch Positives abgewinnen: „Die Welt kennt jetzt alle drei Kletterdisziplinen.“ Und der nächste Schritt ist für die Olympia-Debütanten schon geschafft. In Paris 2024 soll es zwei Wettbewerbe geben: Speed sowie eine Kombination aus Lead und Bouldern.