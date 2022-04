So arbeiten Aufräumberater : „Eine Art Personal Trainer für Ordnung“

Am Anfang ist das Chaos. Es türmt sich in Form eines riesigen Kleiderstapels auf dem Bett und auf dem Boden ringsum. Daneben gähnt der komplett entleerte Kleiderschrank, der jetzt endlich mal richtig ausgewaschen werden kann. Eigentlich riesig, warum findet man da morgens so schlecht etwas zum Anziehen? Ein leichtes Grummeln in der Magengegend setzt ein, und ein Gefühl von Das-schaffe-ich-nie dringt ins Bewusstsein.

Für solche Situationen (oder besser für die Stunden davor) gibt es Aufräumtalente wie Sabine Nietmann, die Gründerin von „The Organicer“. Der Markt von Anbieterinnen dieser Dienstleistung wächst auch in Frankfurt rasant. Trotzdem ist Nietmann oft für längere Zeit ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Der unbändige Wunsch nach einer endlich richtig aufgeräumten, ausgemisteten und wohlorganisierten Wohnung scheint mit der Corona-Pandemie und dem ständigen Daheimsein im Homeoffice sprunghaft gewachsen zu sein.