Stuntman in Frankfurt : Der Mann, der in Flammen aufgeht

Als Stuntman stürzt sich Micha Mann von den Dächern. Er hat schon in vielen Produktionen mitgearbeitet. In Frankfurt kann er von seinem Job trotzdem nicht leben.

Als Micha Mann auf das Geländer seines Balkons im zweiten Stock steigt, schließt er für einen Moment die Augen, holt tief Luft, zählt bis drei–und springt. In Bauchlage, waagrecht, fällt er und fällt, bis er sich kurz vor der Landung um 180 Grad dreht und mit der Körperrückseite in den Berg aus Kartons kracht. „Aufregung ist immer da, klar. Schließlich kann ja immer etwas passieren. Ich muss vorher immer kurz runterkommen und mich auf den Moment konzentrieren“, sagt er und rappelt sich hoch. Dabei ist ein Sprung aus dem zweiten Stockwerk bei weitem nicht das Spektakulärste, was der Vierzigjährige in seinem Leben getan hat. Seit 20J ahren arbeitet Micha Mann als Stuntman. Er springt von Häusern, sitzt in Autos, die sich überschlagen, oder stürzt vor laufenden Kameras vom Fahrrad.

Mann spielt mittlerweile vor allem in Spielfilmen in Frankfurt und Umgebung mit. Im Taunuskrimi nach der Romanvorlage von Nele Neuhaus hat er einen Wagen gesteuert, im Tatort aus Kassel war er für die Spezialeffekte verantwortlich. In Luxemburg hat sich der Wahl-Frankfurter schon in diversen internationalen Kinofilmen von Dächern gestürzt, ist in Flammen aufgegangen, hat sich von Autos anfahren lassen. In seiner ersten großen Filmproduktion verfolgte er Prinzessin Diana in der BBC-Produktion „The Murder of Diana“.