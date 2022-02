Skiurlaub im Vogelsberg : Vom Rausch in mittleren Lagen

Wenn man der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen eines abgewinnen will, dann am ehesten dieses: dass sie die Sinne geschärft hat für die (Natur-)Schönheiten vor der Haustür. Das bedeutet: Taunus statt Alpen. Hoherodskopf statt Hohe Tauern. Erreichbar in etwa einer Stunde statt einem halben Tag – und somit spontan planbar nach Lust und Wetterprognose.

Der Taufstein unterhalb des Hohe­rodskopfs birgt ein wahres Kleinod für Skilangläufer. Auf knapp 50 Kilometer verzweigt sich von dort das Loipennetz – gerade mal etwas mehr als eine Stunde Autofahrt von Frankfurt entfernt. Ein echter, mit Frischluft gefluteter Ausbruch aus dem pandemiegeplagten Alltag.

An den Wochenenden ist mitunter viel Betrieb, da können die Loipen schon mal Ameisenstraßen gleichen. Aber werktags hat man sie fast für sich allein. In der Ruhe des Winterwalds, nur der eigene Atem und das leise Ritsch-Ratsch der Ski. Ganz bei sich, mit freiem Kopf und wohlig durchblutetem Körper. Mit einem Bewegungsablauf, der prädestiniert dafür ist, den Athleten in eine Art meditative Harmonie zu versetzen. Wenn er denn, nun ja, die Technik beherrscht.

Hier ist die Welt noch in Ordnung

Wer kein eigenes Material besitzt, landet im top sortierten wie organisierten Skiverleih Taufsteinhütte (täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet). Und wer diesen Sport erlernen will, auch. Innen ganz aus Holz mit Geweih und Gemälde eines röhrenden Hirschs an der Wand haben die Mitarbeiter im Nu Schuhe, Ski und Stöcke in der richtigen Größe parat. Mit „Stockmaß“, wie sie schmunzelnd die mit Meter- und Zentimetermarkierungen versehene Holzlatte nennen, die sie neben jeden Kunden auf den Boden stellen. Für die Skating-Technik („Schlittschuhschritt“) sollen die Langlaufstöcke bis zum Kinn reichen. Die Skating-Technik zu erlernen ist unser Tagesziel.

Wenige Minuten später stehen wir mit nagelneuem Leihmaterial und einem eigenen Skilehrer im Schnee. Und denken, wie sehr am Vogelsberg die Welt noch in Ordnung ist: Für das Material (25 Euro für einen Tag) und einen Trainer (30 Euro für eine Stunde) sind gerade mal 55 Euro fällig. An der anderen Langlauf-Spielart, der klassischen Technik, also dem Laufen in den Spuren, haben wir uns schon autodidaktisch versucht. Und dabei immer etwas neidisch aus der Spur hinübergeschaut zu denjenigen, die im Skating-Stil weitaus flotter unterwegs sind. Der Wunsch, dies zu erlernen, ist immer größer geworden.

Skilehrer Marius macht einem Hoffnung, nach einer Kursstunde bereit zu sein fürs Gelände auf eigene Faust. Es sei so üblich, dass die Teilnehmer nach kurzer Zeit gerüstet seien, um am Taufstein eigene Wege zu gehen auf ultradünnen Skiern mit ultralangen Stöcken. Die meisten Loipenkilometer richten sich an Langläufer, die die klassische Technik bevorzugen. Aber mit den „Taufsteinloipen“ gibt es auch einige Kilometer lange gewalzte Strecken für die „Skater“. Marius ist keiner, der lange plaudert, sondern lieber gleich loslegt.

Was folgt, sind Übungen mit und ohne Stock. Es werden Schritte und Haltung eingeübt – immer nach dem Motto: vormachen, nachmachen, weitermachen. Die Skating-Technik scheint ein typischer Fall zu sein von: einmal verstanden, für immer verstanden. Und siehe da: Es funktioniert. Aus anfänglich zögerlichen Schritten wird ordentliches Tempo. Skilanglauf, der nicht erst seit Olympia nun wieder stärker in den Fokus rückt, beansprucht den ganzen Körper und trainiert Ausdauer, Kraft und Balance. Kurzum: Der Schweiß rinnt nicht zu knapp. Und die Leute sind nett – man grüßt sich mit anderen Langläufern auch noch bei der x-ten Begegnung.

Für einen Moment eins zu sein mit sich und den Skiern

Marius stammt aus der Gegend und engagiert sich für den Verein TGV Schotten, der schon in den Grundschulen Nachwuchs rekrutiert für den Wintersport. Zudem kümmert er sich liebevoll um die aufwendige Präparation und Pflege der Loipen. Mitunter rücken die Mitglieder mit Schaufeln aus, nach frischem Schneefall kommt größeres Gerät, ein sogenannter Pistenbully, zum Einsatz. Schnee ist und bleibt in Mittelgebirgslage Mangelware. Doch die Loipen am Taufstein profitieren von einer besonderen Lage. Im vergangenen Jahr habe der Schnee zum Teil 80 Zentimeter hoch gelegen, berichtet Marius.

Und auch in dieser Saison sei Langlauf schon vor Weihnachten möglich gewesen und nun schon wieder durchgängig seit Anfang Januar. Nicht selten geht die Langlauf-Saison bis tief in den März hinein. Nicht umsonst sprechen Einheimische vom „Taufstein-Gletscher“. Als ob der Buchenwald den einmal auf die Loipen gefallenen Schnee nicht so schnell hergeben möchte. Die Loipen auf maximal 770 Meter Höhe haben sich als meist schneesicherer herausgestellt als die bis über 900 Meter hoch gelegenen in der Rhön. Natürlich haben Wind, Wärme und Regen zuletzt den Loipen am Taufstein zugesetzt. Doch bald könnte der Himmel Nachschub liefern. Bei Frühnebel herrscht eine regelrecht mythische Stimmung. Und plötzlich ist er da, dieser rauschhafte Moment, den vielleicht nur Outdoor-Sport so hervorrufen kann: Das Gefühl, für einen Moment eins zu sein mit sich und den Ski, weil der Vorschub durch Beine und Stockeinsatz flüssig gelingt.

Natürlich ist das als Anfänger nicht von langer Dauer. Ein Ski gerät ins Rutschen, die Arme rudern ums Gleichgewicht – und sofortiger Stillstand an einem Anstieg ist die logische Folge. Dafür lädt anschließend das gemütliche Restaurant Taufsteinhütte ein. Als die noch nachqualmenden Schenkel auf der Holzbank ruhen und auf dem Tisch ein dampfender Teller nebst Weizenbier steht, ist die Welt so was von in Ordnung.