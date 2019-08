Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Sneaker als Spekulationsobjekt :

FAZ Plus Artikel Sneaker als Spekulationsobjekt : Ein genialer Coup gegen die Sneaker-Jäger

Die Betreiber des SkateShops Bonkers verkaufen limitierte Sneaker. Die Schuhe ziehen Spekulanten aus dem Internet an. Mithilfe von Bots kaufen sie in Sekundenschnelle. Die Betreiber wehren sich.

Ware, die in Sekundenschnelle vergriffen ist; ein Internetshop, der unter der Last der zahlreichen Anfragen zusammenbricht; und campierende Kundschaft vor dem Laden, die bereit ist, alles zu kaufen: All das sollte einen Frankfurter Einzelhändler freuen. Doch Martin Schreiber und Fabian Herkelmann sind wütend: „Diesen Leuten geht es einfach nur um sich selbst“, sagt Schreiber, einer der Mitgründer des Skate-Shops Bonkers.

Das Problem begann vor einigen Jahren. Irgendwann haben die beiden sich nicht einmal mehr gewundert, dass die Internetseite ihres Shops ständig zusammenbrach, sagt Herkelmann. „Es war nur noch nervig und geschäftsschädigend.“