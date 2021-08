Skandal um rechtsextreme Chats : Neues SEK SÜD in Frankfurt für eine Übergangszeit

Aktualisiert am

Neues SEK SÜD in Frankfurt für eine Übergangszeit

Die Spezialeinsatzkommandos der hessischen Polizei werden nach den rechtsextremen Vorkommnissen im Frankfurter SEK neu aufgestellt. Die Spezialeinsatzkommandos sollen zwar wie bisher an ihren strategisch günstigen Standorten bleiben, sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Donnerstag in Wiesbaden.

Organisatorisch werden sie aber zu einem SEK Hessen zusammengeführt und im hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium angesiedelt sein. Das gelte künftig auch für weitere Spezialeinheiten.

Empfehlungen des Expertenstabs

In der Übergangsphase bis zur Umsetzung der Neuorganisation werde die neu strukturierte Einheit in Frankfurt als SEK SÜD zum Monatsende mit neuer Führungsstruktur und -kultur wieder im Einsatz sein, erklärte Beuth. Mit dieser Reform folge das Land den Empfehlungen des Expertenstabs zur Neustrukturierung des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Dieser habe unter der Leitung des Polizeipräsidenten des Präsidiums Westhessen, Stefan Müller, rund zehn Wochen lang die Fehlentwicklungen innerhalb der Einheit analysiert.

Die Auflösung des SEK Frankfurt bezeichnete der Innenminister als unumgänglich. Über die Beteiligung in möglicherweise strafrechtlich relevanten Gruppenchats hinaus habe sich das Kommando insgesamt von der Gesamtorganisation abgekoppelt und ein von übersteigertem Korpsgeist geprägtes Eigenleben entwickelt. Das sei für eine Polizeieinheit nicht tolerierbar gewesen. Nach Bekanntwerden von rechtsextremen Chats bei der Polizei hatte Beuth das SEK des Frankfurter Polizeipräsidiums im Juni aufgelöst.