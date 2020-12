Sirenen-Warnung : Chemie-Unfall im Industriepark Höchst

Im Industriepark in Frankfurt-Höchst ist am Montagabend ein Alarm ausgerufen worden, nachdem in einem der dort angesiedelten Unternehmen Chlorwasserstoff ausgetreten ist. Bewohner wurden durch Sirenen gewarnt und dazu angehalten,, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben. Wie in solchen Fällen üblich, sollten sie Fenster und Türen geschlossen halten.

Wie ein Sprecher der Frankfurter Berufsfeuerwehr mitteilte, wurde der Alarm gegen 19.30 Uhr ausgelöst. Wie sich herausstellte, hatte es ein Leck in einem Produktionsgebäude im nördlichen Teil des Industrieparks gegeben. Die Werkfeuerwehr ist derzeit noch dabei, das Leck zu schließen und austretende Dämpfe mit Wassernebeln niederzuschlagen.

Ein Sprecher der Berufsfeuerwehr sagte auf Anfrage, das Ausmaß sei überschaubar. Wenn sich alle Anwohner an die Vorgaben hielten, setzten sie sich keiner Gesundheitsgefährdung aus. Bisherige Messungen hätten keine kritischen Werte ergeben.

Die Feuerwehr informierte über den Vorfall unter anderem auf seinem Twitter-Kanal. Auch das App Katwarn schickte eine entsprechende Warnung heraus.

Für die Anwohner des Industrieparks ist ein Bürgertelefon geschaltet. Unter der Rufnummer 069 / 305-4000 können sie sich über die aktuelle Situation informieren.