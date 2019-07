Hessens Digitalministerin : Sinemus erstattet Kosten für verlängerte Israel-Reise

FAZ.NET-Hauptwache : Wächtersbach, Wochenende, Waldstation

Hintergründe zu dem Angriff auf einen Eritreer in Wächtersbach, Fragen zu einer verlängerten Dienstreise der Digitalministerin und eine neue Studie über Einkommensunterschiede in Hessen. Was sonst noch wichtig ist in Rhein-Main, lesen Sie in der FAZ.NET-Hauptwache.