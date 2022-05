Sexismus-Debatte : Oberbürgermeister Feldmann und die Frauen

Tagelang hat sich die öffentliche Stimmung gegen ihn aufgeschaukelt. Der Spott und die Empörung über Peter Feldmanns selbstverliebte Inszenierung beim Europapokalempfang der Eintracht sind gerade etwas abgeebbt, als die nächste Peinlichkeit ans Licht kommt: Ein Video, in dem er am Bordmikro eines Fliegers einen sexistischen Scherz über die Flugbegleiterinnen macht. Unter dem Druck von Rücktrittsforderungen kehrt der Frankfurter Oberbürgermeister vorzeitig vom Weltwirtschaftsforum in Davos zurück, um sich in der Heimat zu erklären.

Matthias Trautsch Koordination Reportage Rhein-Main.



Als er am Mittwoch vor die Kameras tritt, ist das Medienaufgebot so groß wie sonst nur in der Bundeshauptstadt. Vom erwarteten und von vielen Seiten erhofften Amtsverzicht ist in dem kaum vierminütigen Statement allerdings keine Rede. Dass Feldmann stattdessen treuherzig erklärt, ihm seien „als überzeugtem Eintracht-Fan die Gäule durchgegangen“, dass er als Zeichen seiner Buße ernsthaft ankündigt, „bis zur Sommerpause auf repräsentative Termine in Paulskirche und Kaisersaal nahezu vollständig zu verzichten“, und dass er sich absurderweise mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer vergleicht – all das ist in gewisser Hinsicht dennoch keine Überraschung. Denn spätestens seit dem Finanzskandal der Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat sich Feldmann eine Art Immunität nicht nur gegen Kritik, sondern gegen jegliche Realität zugelegt.