Senioren und der Krieg : Den Bildern entkommt man nicht

Der Krieg in der Ukraine rührt bei vielen älteren Menschen an lange verdrängte Erinnerungen. Der Altenheimseelsorger Christian Wiener rät, zuzuhören und nichts zu erzwingen.

Vielen alten Menschen geht der Angriffskrieg in der Ukraine besonders nah. Einerseits aus menschlichem Mitgefühl, andererseits, weil die Fernsehbilder aus der Ukraine an lang zurückliegende Erinnerungen rühren können. Seit Beginn des Krieges, berichtet der Altenheimseelsorger Christian Wiener, habe er so viele Erlebnisse und Berichte aus Kriegszeiten gehört wie noch nie zuvor. Auch viele Angehörige sind damit konfrontiert, dass die Eltern nach Jahrzehnten der Sprachlosigkeit plötzlich mehr von „früher“ reden.

Seit zwölf Jahren kümmert sich Pfarrer Wiener um die Senioren im Bad Sodener Augustinum, einer hellen, freundlichen Wohnanlage in ruhiger Umgebung, die mit ihren Balkons und Markisen an ein Kurhotel erinnert. Dort hat er sein kleines Büro mit Parkblick und Kaffeemaschine. Die andere Hälfte seiner Zeit widmet er sich den Bewohnern des Altkönigstifts in Kronberg. Insgesamt ist er für etwa eintausend Menschen da, dazu kommt noch ein Predigtauftrag im Pflegeheim Kaiserin-Friedrich-Haus, ebenfalls in Kronberg.

Im Augustinum Bad Soden wohnen die Senioren sehr selbständig. Sie treffen sich zum Essen, nehmen an Ausflügen, Kegelrunden und Kulturveranstaltungen teil, treffen sich in den Begegnungsräumen oder im Park. Viele haben Zeitungen abonniert, gar nicht wenige nutzen selbstverständlich das Internet. Man ist sehr gut informiert und politisch interessiert. Natürlich war der Krieg in den Gesprächen der letzten Monate allgegenwärtig. Doch auch in die Pflegeheime drang das Thema durch. In Seniorenheimen werde immer viel ferngesehen, sagt Wiener. Wenn rund um die Uhr Kriegsbilder gezeigt würden, wie es in den Anfangstagen des Kriegs der Fall war, dann lasse das niemanden unberührt, das wirke in diesem Moment als Auslöser. Solche gewaltvollen Bilder bekommen auch schwer demente Bewohner mit und rühren an tiefsitzende Erinnerungen, die meist nie richtig bewältigt wurden. Viele, berichtet Wiener, weinten während seines Gottesdienstes.

Den Alten fällt es oft schwer über Gefühle zu reden

Schließlich sind es nicht nur die Bewohner in den Seniorenstiften und Heimen, die von den Fernsehbildern erschüttert werden. „Hier arbeiten Leute, die den Balkankrieg erlebt haben“, erinnert Wiener. Auch Mitarbeiter aus afrikanischen Ländern oder Vietnam hätten oft ganz andere Gewalterfahrungen als die meisten Mitteleuropäer, die Jahrzehnte des Friedens erlebt hätten.

Alte Menschen redeten sehr gerne über ihre Kindheit, ihre Jugend und ihre aktiven Jahre, auch in der Seelsorge sei das ein Thema. Und diese Zeit fällt häufig in die Kriegs- und Nachkriegsjahre. „In den Seniorenstiften leben momentan zwei Generationen“, sagt Pfarrer Wiener. „Die, die den Krieg noch miterlebt haben, und die, die als Kinder betroffen waren.“ Auch Menschen, die nach dem Krieg geboren wurden, sind von der Zeit geprägt: „Wer zum Beispiel im Jahr 1947 als Säugling mit der Familie geflohen ist, den prägt das trotzdem“, sagt Wiener. Schon ein Kind bekomme die Gespräche der Eltern mit und deren Schwierigkeiten, sich in fremder Umgebung nach einer Flucht zurechtzufinden.

Mit dem Thema beschäftigt sich der Seelsorger schon seit Längerem. In seinem Büro hat sich auf einem Regalbrett Literatur zum Thema „Kriegskinder“ angesammelt: „Die vergessene Generation“ von Sabine Bode, „Endlich reden“, die Autobiographie der Schwanheimerin Lilo Günzler, auch die Perspektiven von Opferfamilien lässt er nicht außer Acht. Schließlich spielten bei vielen Hochbetagten Scham und Schuld eine Rolle – über die eigenen Taten oder Scham über die Vergangenheit der Eltern.

Der Generation, die nun alt wird, fällt es oft nicht leicht, über Gefühle zu reden und sich jemandem mit seinen Sorgen anzuvertrauen. Bei vielen seien fragwürdige Ideale wie Härte und Ausdauer bis heute tief verinnerlicht. Bevor man Schwäche zeigt, beißt man die Zähne zusammen. Das nationalsozialistische Erziehungsbuch schlechthin, „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“ von Johanna Haarer, das 1934 erstmals erschien, wurde bis in die Achtzigerjahre hinein in ideologisch bereinigter Form aufgelegt. Die Kernbotschaften jedoch blieben jahrzehntelang die gleichen. Mit Ratschlägen wie dem, das Kind nicht zu „verzärteln“ und keine „äffische“ Zuneigung zu zeigen, prägte es die Erziehung vieler Kriegs- und Nachkriegskinder.

Mit einem Gespräch lassen sich Traumata nicht wegwischen

„Vieles wird hinter Worten versteckt“, sagt Wiener. Oft sind es unscheinbare Sätze, hinter denen sich Traumata verbergen. Wichtig sei es dann, das rät der Pfarrer auch Angehörigen, auf Signale und Zwischentöne zu achten. Darin zeige sich, ob jemand erzählen wolle oder nicht. „Die Entscheidung, wie weit jemand gehen will, liegt bei den Menschen.“ Aus manchen sprudele es nach einer Nachfrage geradezu heraus. Vielen helfe es, Dinge für sich selbst aufzuschreiben. Andere hingegen können und wollen an diesen tiefsitzenden Erfahrungen nicht rühren, und das sollte man respektieren.

Vor allem sei es wichtig, den Senioren zuzuhören, behutsam nachzufragen und nicht mit beschwichtigenden Sätzen zu kommen wie „es wird schon wieder“. Billiger Trost helfe niemandem. Man könne nicht erwarten, dass sich jahrzehntelang unbearbeitete Traumata mit einem Gespräch wegwischen ließen. Er als Pfarrer wisse auch, dass sich nicht jede Situation immer mit einem Verweis auf den lieben Gott lösen lasse. Diese Ambivalenz müsse gute Seelsorge aushalten.

Einige der Bewohner des Augustinums in Bad Soden haben sich Strategien zugelegt, mit der angespannten politischen Situation umzugehen. Der Sommer und die momentan etwas ruhigere Corona-Lage helfen. Man darf Besuch empfangen, man kann etwas unternehmen und sich ablenken. Eine ältere Dame hat für sich beschlossen, künftig auf Fernsehnachrichten zu verzichten. Sie sagt: „Ich lese nur noch die Zeitung. Da kann ich mir aussuchen, was ich lese.“