Senioren am Steuer : So lassen sich Fitness und Fahrtauglichkeit testen

Trainings, Checks und Vorträge für ältere Autofahrer Trainings, Checks und Vorträge für ältere Autofahrer Wer selbst besser einschätzen können möchte, wie sicher er Auto fährt, kann bei verschiedenen Anbietern Trainings und Checks buchen. Wie auch immer der Test ausfällt – den Führerschein muss am Ende niemand abgeben. • ADAC-Senioren-Training: Um die Reaktionsfähigkeit im Verkehrsalltag zu testen, bietet der ADAC Hessen in seinem Fahrsicherheitszentrum in Gründau regelmäßig fünfstündige Fahrtrainings auch für ältere Autofahrer an. Dabei üben Senioren das Lenken durch einen Slalomparcours und das Fahren über griffige und glatte Fahrbahnbeläge. Die Teilnehmer sollen lernen, Gefahrensituationen besser einzuschätzen und richtig zu reagieren. Vermittelt werden Bremstechniken und Fahrphysik. Das Training kostet für ADAC-Mitglieder unter der Woche 99 sowie am Wochenende 109 Euro. Nicht-Mitglieder zahlen 115 und 125 Euro. Weitere Informationen: 0 60 58- 91 89 18, www.fsz-rhein-main.de. • Sicherheitstraining Landesverkehrswacht Hessen: Der Verkehrserziehungs-Verein bietet an verschiedenen Orten in Hessen auch Fahrtrainings für Senioren an, so etwa auf dem Verkehrsübungsplatz in Bickenbach südlich von Darmstadt. Teilnehmer sollen die Grenzen ihrer eigenen Leistungsfähigkeit erfahren und ihr Fahrzeug besser kennenlernen. Das Trainingsangebot ist vergleichbar mit dem des ADAC. Ein Tag in Bickenbach (9 bis 16 Uhr) kostet 90 Euro. Infos und Ansprechpartner: www.verkehrswachthessen.de. • Fahrer-Fitness-Check TÜV Hessen: Nicht nur für ältere Menschen, sondern auch für alle anderen, die sich aufgrund von Erkrankungen und der Einnahme von Medikamenten im Straßenverkehr nicht mehr sicher fühlen, hat der TÜV Hessen den Fahrer-Fitness-Check im Programm inklusive der sogenannten konsiliar-diagnostischen Untersuchung (Kondiag). Der zweistündige Check beinhaltet die Untersuchung beim Verkehrsmediziner mit anschließender Besprechung der Befunde und Medikamente sowie die Leistungsuntersuchung durch einen Verkehrspsychologen mit schriftlichem Gutachten. Ein Fahrtraining auf der Straße gehört nicht dazu, wird je nach Ergebnis allenfalls empfohlen. Im Paket kostet der Check 690 Euro. Man kann aber auch nur einen Teil der Leistungen buchen, etwa für 130 Euro den halbstündigen Leistungscheck am Computer. Die Gutachter unterliegen der Schweigepflicht. Weitere Informationen: www.tuev-hessen.de (Stichwort: Fahreignung). • Aktion Max: Das landesweite Verkehrspräventionsprogramm der Polizei Hessen richtet sich unter anderem an Verkehrsteilnehmer über 65, die sich sicher und unfallfrei im Straßenverkehr bewegen sollen. Dazu halten Sicherheitsberater auf Anfrage auch Vorträge und vermitteln Fahrtrainings. Informationen und Ansprechpartner unter: www.polizei.hessen.de. (hoff.)