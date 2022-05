Seltene Erkrankung : Ein Infekt nach dem anderen

An einem der ersten sonnigen und warmen Frühlingstage in Harxheim spielt Anne Mouhlen mit ihren Kindern Tennis. In einer Spielpause albert die Familie herum. Zum Spaß wird Mouhlen von einem ihrer Kinder mit Wasser bespritzt. Für andere ein harmloser Spaß – Anne Mouhlen wird krank davon. „Lungenentzündung“, berichtet sie, noch etwas kurzatmig am Telefon.

Bei ihr wurde im Jahr 2014 ein angeborener Immundefekt diagnostiziert. Wie die meisten Betroffenen leidet sie an einem Antikörpermangel. Ihr Körper kann sich gegen bestimmte Erreger nicht wehren, es kommt zu häufigen und schweren Infektionen. Mouhlen ist eine von fünf- bis sechstausend Menschen in Deutschland, bei denen ein angeborener Immundefekt diagnostiziert wurde, die Dunkelziffer soll weit höher liegen.