SEK-Affäre in Hessen : „Befremdliche Kultur und Selbstbeweihräucherung“

Das Ausmaß der rechtsextremen Chatgruppen innerhalb der Polizei ist weitaus größer als bekannt. Zunehmend wird die Frage nach einem Netzwerk laut, denn nach jüngsten Erkenntnissen stehen Beamte mehrerer Präsidien unter Verdacht. Wie Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses mitteilte, haben sich insgesamt 56 Beamte in sieben Chatgruppen zusammengeschlossen, in denen volksverhetzende Inhalte und verfassungsfeindliche Symbole wie Hakenkreuze verschickt worden sind. 13 SEK-Polizisten, die von den Vorwürfen betroffen sind, waren laut Beuth während des rassistisch motivierten Terroranschlags in Hanau am 19. Februar vergangenen Jahres im Einsatz.

Gegen 24 Beamte wird laut Beuth aber weder strafrechtlich noch disziplinarisch ermittelt, weil es gegen sie keine Vorwürfe gebe. Auf die Frage des Linken-Abgeordneten Hermann Schaus, ob gegen diese Teilnehmer nur deshalb nicht ermittelt werde, weil sie sich nicht aktiv an den Chats beteiligt hätten, antwortete Beuth ausweichend. Offenbar handelt es sich bei der nun größeren Gruppe um 49 aktive Polizeibeamte aus Hessen, sieben der 56 Personen sind keine Polizisten mehr oder haben keinen Bezug zur Polizei.

Nicht nur Frankfurter Polizisten

Die Fahnder hatten bei dem 38 Jahre alten Hauptbeschuldigten, gegen den auch wegen Kinderpornographie ermittelt wird, auf verschiedenen Datenträgern wie Handys, Laptops und USB-Sticks mehrere tausend Dateien, Fotos und Videos sichergestellt. Insgesamt wurden 1800 Chats ausgewertet. In den Gruppen waren vor allem Frankfurter SEK-Beamte, aber auch weitere Polizisten aus mehreren Präsidien, dem Landeskriminalamt, der Bereitschaftspolizei und dem Landespolizeipräsidium. Einer der ehemaligen SEK-Beamten war seit 2018 als Ausbilder an der Polizeiakademie tätig.

Der Sonderermittler Stefan Müller sowie Polizeipräsident Gerhard Bereswill teilten im Ausschuss unterdessen mit, was genau sie in den Räumen des mittlerweile aufgelösten Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Frankfurter Polizei vorfanden. Demnach hatten Mitglieder der Eliteeinheit diverse Gegenstände platziert, die sich auf den Kinofilm „300“ beziehen. Dem Streifen, der sich grob an der historischen Schlacht der Spartaner gegen die persischen Invasoren bei den Thermopylen orientiert, wird von Kritikern vorgeworfen, faschistoide Tendenzen zu unterstützen; mitunter wird er von Rechtsextremisten zur Verherrlichung ihrer Ideologie genutzt. Im Zusammenhang damit hing in den Räumen auch das sogenannte Lambda-Zeichen an der Wand. Dieses wird auch von der als rechtsextrem eingestuften „Identitären Bewegung“ genutzt.

Dimensionen, die vorher so nicht bekannt waren

Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser sprach von einer Dimension, die vorher so nicht bekannt gewesen sei, bisher habe es sich bei den Verdächtigen überwiegend um Beamte des Frankfurter SEK gehandelt. Stefan Müller, innenpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, sagte zu den neuen Enthüllungen: „Wenn sich 49 Polizeibeamte, zwei ehemalige Polizisten und fünf externe Personen in insgesamt sieben Chat-Gruppen mit unterschiedlicher Zusammensetzung über laut Staatsanwaltschaft rechtsextreme Inhalte austauschen, dann kann man das nur als rechtsextremes Netzwerk in der Polizei bezeichnen.“