SEK-Einsatz in Kirchheim : Mann verschanzt sich über Stunden in Mehrfamilienhaus

Nach einem stundenlangen Polizeieinsatz und einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Kirchheim (Kreis Hersfeld-Rotenburg) tragen die Ermittler ihre ersten Untersuchungsergebnisse in dem Fall zusammen. Weitere Details sollten im Lauf des Mittwochs bekanntgegeben werden, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Fulda. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei war am Dienstagabend ein Einunddreißigjähriger in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Er verschanzte sich dort über mehrere Stunden. Dabei sei ein 35 Jahre alter Mann tödlich verletzt worden. In der Nacht nahm dann ein Spezialeinsatzkommando den Verdächtigen in dem Haus fest, er wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte.

Der Tatverdächtige habe in der Nacht zudem den Hausflur in Brand gesetzt. Ein Bewohner flüchtete auf das Dach und wurde von Einsatzkräften gerettet, ein weiterer brachte sich selbst in Sicherheit – beide blieben unverletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Die genauen Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.