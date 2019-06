Vor Insel Wangerooge : SEK-Einsatz im Zusammenhang mit Fall Lübcke?

Aktualisiert am

Ein SEK Einsatz auf einer Urlaubsfähre zur Insel Wangerooge soll angeblich im Zusammenhang mit dem gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke stehen. Das berichtet die Bild-Zeitung. Zeugen wollen gesehen haben, dass drei Personen, zwei Männer und eine Frau, von den schwer bewaffneten Einsatzkräften abgeführt worden waren. Der Vorfall ereignete sich bereits am Samstagnachmittag.

Viele Urlauber, die über das lange Pfingstwochenende auf die Insel Wangerooge fahren wollten, mussten am Samstag am Anleger in Harlesiel warten. Zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr fuhren keine Fähren mehr, berichtet das Jeversche Wochenblatt. Der Grund wurde den Fahrgästen nicht mitgeteilt.

Ein Hubschrauber kreiste während des Einsatzes für längere Zeit über der Nordseeinsel. Insgesamt sollen rund 30 Beamte im Einsatz gewesen sein.

Die Polizei wollte den Vorgang auf Nachfrage zunächst nicht kommentieren, verwies aber auf eine Pressemitteilung, die im Laufe des Montags veröffentlicht werden soll.

Über die Personen, die beim Einsatz festgenommen worden sein sollen, gab es zunächst keine weiteren Informationen.