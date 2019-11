Nach Tod eines Mannes : Busunglück in Wiesbaden gibt weiter Rätsel auf

Die Ursache für den schweren Busunfall am Wiesbadener Hauptbahnhof in der vergangenen Woche steht noch immer nicht fest. Der 65 Jahre alte Busfahrer, der in ein Krankenhaus gebracht worden war, hat es nach Informationen dieser Zeitung wieder verlassen und ist Zuhause. Spekulationen, wonach der Mann einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall am Steuer erlitten haben könnte, sind nach Einschätzung von Insidern extrem unwahrscheinlich.

Bei dem Unfall war der 85 Jahre alte Wiesbadener Handballer Horst Bundschuh getötet worden. Zudem wurden 23Menschen verletzt. Der Bus war nach einem Stopp an der Bahnhofstraße über den Kaiser-Friedrich-Ring in Richtung Hauptbahnhof gefahren und hatte sechs Autos und einen Bus der Mainzer Verkehrsgesellschaft gerammt, bevor er in eine Haltestelle krachte. In den vergangenen Tagen standen beide Busse in einer versiegelten Betriebshalle der Wiesbadener Verkehrsgesellschaft Eswe und wurden dort sowohl von Mitarbeitern der Prüforganisation Dekra als auch von Mitarbeitern von Mercedes-Benz untersucht. Die Untersuchungen sind jetzt abgeschlossen, wie ein Eswe-Sprecher gestern auf Anfrage mitteilte. „Nun geht es darum, die Daten auszuwerten.“ Er hofft in den nächsten Tagen auf ein Ergebnis.

Spekulationen zum Vorfall

Auch dem Sprecher sind die in Wiesbaden kursierenden Spekulationen über die Unfallursache bekannt. In sozialen Netzwerken gab es sogar Vermutungen, dass es sich um einen Amoklauf gehandelt haben könnte. „Das können wir absolut ausschließen. Der Fahrer, der kurz vor der Rente steht, ist ein zuverlässiger Mitarbeiter und fährt seit 15 Jahren bei uns Bus.“

Auch die Wiesbadener Polizei stellt klar, dass „derzeit absolut keine Hinweise auf eine Amokfahrt gibt“, wie sie gestern auf Anfrage mitteilte. Die Polizei hat mittlerweile 64Unfallbeteiligte identifiziert, die als Zeugen befragt werden müssen. Zudem werden Videoaufnahmen ausgewertet. Der Fahrer habe bislang keine Aussage gemacht. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass es noch dauert, bis die Ursache feststeht.

Auch eine Übermüdung des Fahrers erscheint unwahrscheinlich. Als der Bus an der Haltestelle in der Bahnhofstraße hielt, wechselten sich die Fahrer laut dem Eswe-Sprecher ab. Der 65Jahre alte Fahrer trat also seinen Dienst erst an. Der Bus war zwar schon länger im Einsatz, ist laut Eswe bisher aber problemfrei gefahren. Offensichtliche Hinweise auf Drogen- oder Alkoholkonsum hat es laut Polizei bei dem Fahrer nicht gegeben. Das Ergebnis einer Blutprobe stehe noch aus.