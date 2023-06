Liveticker Skyline-Blick : Mann bedroht Passanten mit Luftdruckpistole +++ Warnung vor Baden in Flüssen und Baggerseen

Kind stirbt in Auto an Überhitzung +++ Viele Senioren leben allein +++ Bundesstelle untersucht schwere Störung am Flughafen +++ Brandstifter in Südhessen? +++ Erst kommen Wolken, dann etwas Regen +++ Der Liveblog für Frankfurt und Rhein-Main