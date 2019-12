Begegnung mit Gott : So fühlt es sich an, acht Tage zu schweigen

So fühlt es sich an, acht Tage zu schweigen

Julia Horns Schritt in die Freiheit ist nur einen Knopfdruck weit entfernt. Sie schaltet ihr Handy ab, der Bildschirm färbt sich schwarz. Das Abschalten des Telefons ist eine Voraussetzung, um die acht Tage, die vor ihr liegen, in ihrer geballten Länge und ohrenbetäubenden Stille bewusst zu durchleben. Den Ausknopf drücken, die Ruhe zulassen, das muss Horn neu lernen. Sie will die Hektik ihres Alltags herunterdrehen – wie den Lautstärkeregler einer Stereoanlage. Sie hat sich auf achttägige Schweigeexerzitien in den Räumlichkeiten der Hochschule Sankt Georgen eingelassen. Acht Tage Abschottung von der Außenwelt. Das sind 192 Stunden.

Horn studiert an der Goethe-Universität Katholische Theologie, Romanistik und Anglistik auf Lehramt – und sie stellt sich gerne neuen Herausforderungen. Im Studium, immer unter Zeitdruck, immer angespannt, habe sie zum ersten Mal das Bedürfnis verspürt, an Schweigeexerzitien teilzunehmen, erzählt sie. Exerzitien sind geistliche Übungen, die zu einer intensiveren Begegnung mit Gott führen sollen. Äußere Einflüsse sollen dabei so weit wie möglich vermieden werden. Ignatius von Loyola, Gründer der Jesuiten, hat im 16. Jahrhundert Anleitungen zu den Exerzitien verfasst und gilt als derer Urvater. Die Exerzitien, an denen Horn teilgenommen hat, werden von der Zukunftswerkstatt organisiert. Diese ist ein Projekt der Jesuiten in Frankfurt und soll jungen Menschen helfen, ihre Berufung zu erkennen.