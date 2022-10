Entlastung der Justiz : Schwarzfahren in Hessen bald keine Straftat mehr?

Aktualisiert am

Schwarzfahren in Hessen bald keine Straftat mehr?

Der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) will die Justiz entlasten. Deshalb kann er sich vorstellen, einzelne Strafvorschriften zu streichen.

Der hessische Justizminister Roman Poseck (CDU) kann sich vorstellen, dass Schwarzfahren anders als bislang keine Straftat mehr darstellt. Die Justiz müsse entlastet werden, stellte der Unionspolitiker am Dienstag im Hessischen Landtag fest. Dazu müssten die rechtlichen Rahmenbedingungen effizienter gestaltet werden.

In diesem Zusammenhang zeigte Poseck sich für eine Debatte über die Streichung einzelner Strafvorschriften „offen“. Eine breite Entkriminalisierung sei der falsche Weg, so der Mi­nister. Aber persönlich halte er zum Beispiel eine Streichung oder Veränderung der Strafvorschrift des Erschleichens von Leistungen in Bussen und Bahnen für „erwägenswert“.

Es sei nicht zu verkennen, dass die Verfolgung des Schwarzfahrens nach dem einschlägigen Paragraphen des Strafgesetzbuches „erhebliche und eben möglicherweise auch unverhältnismäßige Ressourcen bindet“. Damit schloss Poseck sich grundsätzlich der Haltung des Bundesjustizministers Marco Buschmann (FDP) an.

Neue Stellen reichen nicht

Dieser hatte im Sommer angekündigt, in seinem Haus im nächsten Jahr eine Herabstufung des Schwarzfahrens von der Straftat zur Ordnungswidrigkeit prüfen zu lassen. Das Strafgesetzbuch fällt in die Zuständigkeit des Bundes. Aber die Länder wirken über den Bundesrat an der Ge­setzgebung mit. Gerald Kummer, der rechtspolitische Sprecher der hessischen SPD-Fraktion, erinnerte da­ran, dass die sozialdemokratischen Landtagsabgeordneten bereits einen entsprechenden Antrag vorgelegt hätten. Darum freue er sich über das Bekenntnis des Justizministers. Aber er sei gespannt, wie die schwarz-grüne Regierungskoalition auf diese Vorlage reagieren werde.

Poseck und Kummer äußerten sich in einer Plenardebatte über die von dem Justizminister vor wenigen Wo­chen ankündigte Schaffung von 477 zusätzlichen Stellen für die hessische Justiz. Das reiche bei Weitem nicht, meinte der Sozialdemokrat. Die SPD habe in den Haushaltsberatungen der zurückliegenden Jahre aus guten Gründen 1500 neue Stellen ge­fordert. Die Landesregierung habe den Bedarf immer geleugnet. Aber plötzlich sei nun doch richtig, was die SPD seit Jahren sage. Der angekündigte Stellenaufbau sei eine „Bankrotterklärung für die Justizpolitik der letzten 23 Jahre unter einer CDU-geführten Landesregierung“, sagte Kummer.

Die Auswechslung der Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) gegen Poseck sei das „Eingeständnis dieses Scheiterns“. Das nun vorgestellte Paket könne aber nur ein An­fang sein. Es sei ein Wiederaufbauprogramm für Institutionen, die man vorher selbst zerstört habe. „Erst mit der Abrissbirne alles niederreißen und dann sich für den Aufbau loben lassen?“ Das lasse man der Landesregierung nicht durchgehen, sagte Kummer.

Posecks Ansatz sei richtig, „aber es bleibt noch viel Luft nach oben“, meinte der Abgeordnete der Linken, Ulrich Wilken. Auch die Vertreterin der FDP-Fraktion, Marion Schardt-Sauer, lobte Posecks Vorhaben prin­zipiell. Aber es gelte auch in diesem Fall leider „das alte Lied: zu wenig, zu spät“.

Der Abgeordnete Gerhard Schenk (AfD) betonte, dass der geplante „stattliche“ Personalaufwuchs den Steuerzahler in dieser wirtschaftlich angespannten Zeit zusätzlich belaste. Aus der Sicht der AfD wäre er „nicht notwendig gewesen, wenn den Ursachen rechtzeitig ein Riegel vorgeschoben worden wäre“. Sie bestünden in „Millionen von unnötigen Asylverfahren“.

Wie berichtet, sollen die zusätz­lichen Stellen im Rahmen des von der Landesregierung im Entwurf vorgestellten Doppelhaushalts für die beiden nächsten Jahre geschaffen werden. Darüber wird der Landtag an diesem Mittwoch zum ersten Mal im Plenum debattieren. Es folgen die Beratungen im Haushaltsausschuss. Ende Januar soll der Etat verabschiedet werden.