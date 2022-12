Regierungskoalition in Hessen : CDU und Grüne gehen sich mächtig auf die Nerven

Der Pulverdampf im Wiesbadener Regierungsviertel verzieht sich allmählich. So wird der Blick auf die Hintergründe des Konflikts frei, den die beiden Partner der Koalition gerade miteinander ausgetragen haben.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. Folgen Ich folge

Mathias Wagner, der Fraktionsvorsitzende der Grünen, monierte einen „befremdlichen Vorgang“. Die Minister für Inneres und Justiz, Peter Beuth und Roman Poseck (beide CDU), hatten sich zu Anfang der Woche im Landeskriminalamt von Staatsanwälten und Ermittlern erklären lassen, dass die Aufklärung von sexuellem Missbrauch an Kindern mit einer funktionierenden Variante der Vorratsdatenspeicherung wesentlich effektiver wäre.

Dass die beiden Unionspolitiker die auf jahrelangen praktischen Erfahrungen beruhende Forderung der Experten teilen und dies öffentlich bekräftigten, kritisierte der kleinere Koalitionspartner. Diese Position widerspricht der Auffassung der Grünen in der Ampelkoalition in Berlin und in Wiesbaden.

Politiker verlieren ihr Profil

Aus Wagners Sicht ging Poseck schon einmal zu weit, als er die Aktionen der Klimaaktivisten „Letzte Generation“ verurteilte und darin Delikte sah, die „von der Nötigung über den Widerstand gegen Einsatzkräfte bis unter Umständen auch zu terroristischen Straftaten“ reichen könnten.

Dass Politiker ihre Auffassung nur öffentlich äußern dürfen, wenn sie dem Koalitionspartner, also einer anderen Partei, genehm ist, hat gravierende Folgen für die Demokratie. Politiker verlieren ihr Profil. Entscheidungsprozesse werden intransparent. Kontroverse Diskussionen finden nur noch hinter verschlossenen Türen statt, Meinungsunterschiede sind für den Bürger nicht mehr erkennbar, Maulkörbe werden verteilt und entgegengenommen.

Mehr zum Thema 1/

Dieses politische Eunuchentum ist keine Marotte der Grünen. Es beruht, wie sich in diesen Tagen in Wiesbaden zeigt, auf einer Regel, die seit der Bildung der schwarz-grünen Koalition im Jahr 2013 Jahren gilt. Auf diese Weise soll sichergestellt werden, dass die Koalition mit einer Stimme spricht.

So habe Schwarz-Grün neun Jahre lang gut zusammengearbeitet, hob Wagner hervor, als er am Donnerstag noch einmal auf das Thema zu sprechen kam. Die Union bestreitet nicht, dass es eine solche Übereinkunft gibt. Ob der neue Justizminister sie noch nicht kannte, weil er nicht mehr von dem früheren Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) ins Kabinett berufen wurde?

Jedenfalls ruderte Poseck am Donnerstag brav zurück. „Das Verhältnis zu den Grünen ist auch in der Rechtspolitik konstruktiv und entspannt“, stellte er schriftlich fest. „Es gibt ein sehr hohes Maß an Übereinstimmung. So haben die Koalitionspartner aus CDU und Grünen auch bei der aktuell vorgesehenen Stärkung der Justiz Hand in Hand gearbeitet. Diese gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit wird auch die Zukunft prägen.“

Schwarz-Grün hält noch

Wagner äußerte die Hoffnung, dass es sich bei dem Konflikt um ein reinigendes Gewitter gehandelt habe. Wie zu hören war, wurde das Thema auch in der gemeinsamen Koalitionsrunde erörtert. Und beide Seiten waren sich wieder einig, dass man darüber natürlich nicht reden dürfe. So legten sie einen Konflikt bei, den beide Seiten mit Bedacht betrieben hatten. Die Unionspolitiker begingen einen Regelverstoß, indem sie den schwarz-grünen Maulkorb ablegten. Und Wagner rügte sie dafür in einer Pressemitteilung, die von den Inhalten ablenkte.

Nun herrscht wieder eitel Sonnenschein. Aber der gewünschte Eindruck wird dadurch getrübt, dass das Schuldbewusstsein in der CDU Grenzen hat. Der hessische Innenminister werde sich auch künftig zur Sicherheit im Lande äußern, sagte ein Sprecher am Donnerstag auf Nachfragen. Noch aussagekräftiger ist die Reaktion, die Beuth und Poseck nach Wagners Pressemitteilung in der vertraulichen Sitzung der CDU-Fraktion erfuhren. Teilnehmer berichten übereinstimmend, dass die beiden für ihren Vorstoß mit großem Lob und viel Zuspruch bedacht wurden.

Die schwarz-grüne Koalition bricht jetzt nicht zusammen. Aber die Partner gehen sich mächtig auf die Nerven.