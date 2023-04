Aktualisiert am

Die Hände, immer wieder geht es um die Hände. Sie sind kaum in den Griff zu kriegen. Ineinander verschränkt, zu Fäusten geballt, miteinander spielend, versteckt in der Hosentasche - in keiner Position wirken sie gut aufgehoben. Gestikulieren sie zu viel, machen sie alle nervös, drehen sie sich falsch, können sie abschrecken.

Selbst Tim Höttges, der Medienprofi unter den deutschen Topmanagern, sucht während seiner öffentlichen Auftritte manchmal nach einem guten Platz für seine Hände, legt dann gern die eine in die andere. Darüber hinaus macht der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Telekom ziemlich viel richtig, wenn er sich auf eine große Bühne oder vor eine Kamera stellt. Das hat ihm gerade wieder die Jury des Bundesverbands der Medientrainer bescheinigt, die sich nach einer ersten Auflage im vergangenen Jahr auch für 2022 das jeweils meistgesehene Video der 40 deutschen Dax-Vorstände angeschaut und ihr Auftreten bewertet hat. Höttges schnitt dabei am besten ab, diesmal erhielt er 267 von 300 möglichen Punkten.