Schulstart in Corona-Zeiten : Die Schulzeit beginnt mit Händewaschen

Alles gut verpackt: Erstklässler während der Einschulungsfeier an der Holzhausenschule in Frankfurt Bild: Wonge Bergmann

In der Diskussion über eine Maskenpflicht an Hessens Schulen hat Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) das Vorgehen der Landesregierung zum Schulbeginn als richtig bezeichnet. Er gestand indes ein, dass eine Maskenpflicht während des Unterrichts „heftig umstritten“ sei. Der Verband der Hausärzte habe die Landesregierung „dringend davor gewarnt“, dies zu tun, sagte er am Dienstag am Rande einer Einschulungsfeier im Taunussteiner Stadtteil Neuhof und ergänzte: „Wir haben uns mit Fachleuten, Experten und Ärzten sehr sorgfältig darüber beraten.“

Wolfram Ahlers Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung für Mittelhessen und die Wetterau. F.A.Z. Florentine Fritzen Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Die Landesregierung habe daher entschieden, dass auf dem Schulgelände eine solche Verpflichtung bestehe, die im Ausnahmefall, etwa bei sehr viel Platz auf dem Schulgelände, jedoch ausgesetzt werden könne. Umgekehrt könnten die Schulen bei hohen Infektionszahlen vereinbaren, Masken im Unterricht zu tragen. Dies habe zwar keine rechtsverbindliche Wirkung, sei aber in Ordnung, wenn man sich darauf verständige.

„Wir müssen uns entscheiden“, sagte Bouffier. „Ich bekomme von den einen gesagt, es sei unverantwortlich, dass ich den Kindern nicht vollständigen Unterricht mit Sport und anderen Fächern anbiete. Die anderen sagen mir, es sei unverantwortlich, dass ihre Kinder einer Gefahr ausgesetzt würden.“ Er könne beide Argumente nachvollziehen, aber dies nütze nichts. „Das ist eine Situation, wie wir sie bisher noch nie hatten, aber wir haben uns sehr sorgfältig vorbereitet“, sagte er. „Wir haben eine Verpflichtung, den Kinder ihr Recht auf Bildung zu gewähren.“ Auf der anderen Seite sei jedoch der Gesundheitsschutz zu beachten. Die vorrangige Aufgabe sei es nun, dies in eine vernünftige Balance zu bringen. „Wir haben keinen Anlass für Angst oder Panik, aber wir haben allen Anlass, sorgfältig und vorsichtig zu bleiben“, so Bouffier.

Keine generelle Maskenpflicht im Unterricht

Am Dienstag wurde der erste Corona-Fall im neuen Schuljahr bekannt. Bei einem Schüler der Ernst-Ludwig-Schule in Bad Nauheim war der Test positiv. Alle Klassenkameraden sowie zwei Lehrer müssen daher bis zum 31. August in Quarantäne. Wie die Kreisverwaltung am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei dem Infizierten um einen Schüler, der in der vergangenen Woche aus dem Urlaub zurückgekommen war. Er hatte sich am Donnerstag in einer Arztpraxis testen lassen. Das Ergebnis lag wegen „Überlastung der Labore“ allerdings erst am Montagvormittag vor. Gegen Mittag wurde dann die Schulleitung informiert.

Insgesamt 55.600 Erstklässler werden dieses Jahr in Hessen eingeschult, in der Taunussteiner Sonnenschule werden sich die 28 neuen Schüler sowie ihre Eltern wohl nicht nur wegen der Maskenpflicht ganz besonders an den Tag der Einschulung erinnern. Außer Bouffier waren auch Rheingau-Taunus-Landrat Frank Kilian (parteilos) und der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Willsch in die Aartalhalle gekommen, um mit Eltern und Kindern – maskentragend und auf Abstand bedacht – die Einschulung zu feiern. Der Taunussteiner Bürgermeister Sandro Zehner (CDU) war in einer Doppelfunktion erschienen, denn auch seine Tochter Elena hatte ihren ersten Schultag. „Das wird ein schöner Tag“, sagte Zehner entspannt, auch wenn er es bedauerte, dass nur die Eltern ihre Kinder begleiten durften. Am Taunussteiner Gymnasium müssen die Kinder auch im Unterricht Maske tragen. Für Zehner ist das kein Problem: „Es ist vernünftig, dass die Schulleitung das entscheidet.“ So sah das auch Landrat Kilian. Der Kreis habe derzeit nicht vor, eine generelle Maskenpflicht im Unterricht einzuführen, beobachte das Infektionsgeschehen aber sehr genau.