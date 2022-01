Aktualisiert am

Verdacht der Kinderpornografie : Schulleiter nach Missbrauchsvorwürfen in Haft

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen einen 46 Jahre alten Leiter einer Grundschule in Rotenburg an der Fulda, der mehrere Kinder sexuell missbraucht haben soll. Wie ein Sprecher der Behörde mitteilte, wird dem Beschuldigten zudem vorgeworfen, kinderpornografisches Materials hergestellt und im Internet verbreitet zu haben. Auf den Mann aufmerksam geworden waren die Ermittler aufgrund eines Hinweises aus den USA. Der Beschuldigte war offenbar im Zuge eines weiteren Verfahrens aufgefallen. Der Anfangsverdacht erhärtete sich schließlich, sodass Mitte Dezember sein Haus durchsucht worden war. Der Schulleiter befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.

Katharina Iskandar Redakteurin in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Um wie viele Opfer es sich handelt, ist derzeit noch unklar. Wie der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft mitteilte, befindet sich das Verfahren noch „in einer sehr frühen Phase“. Deshalb könnten viele Details noch nicht genannt werden. Es müssten Zeugen vernommen werden. Zudem dauere auch die Auswertung der sichergestellten Datenträger noch an. Ebenfalls könnten noch keine Angaben darüber gemacht werden, in welchem Zeitraum sich die Taten ereignet haben und ob sie im schulischen Umfeld stattfanden oder sich der Beschuldigte privat mit seinen Opfern getroffen habe. Der Mann soll bis Mai 2021 noch als Rektor im Dienst gewesen sein, danach sei er aufgrund einer Erkrankung in den Vorruhestand gewechselt, heißt es aus dem zuständigen Schulamt des Kreises Hersfeld-Rotenburg.

Zuerst hatte Osthessen-News über die Festnahme berichtet. Die Nachrichtenseite meldete, dass der Rektor auch außerschulisch viel mit Kindern unternommen habe, so habe er Freizeitaktivitäten wie Workshops oder Einzelcoachings angeboten.