Schule in der Pandemie : „Kinder sind keine Versuchskaninchen“

Als Beitrag zu mehr Sicherheit sieht die Kreisverwaltung eine Testkampagne vor Beginn des Schulunterrichts am Montag. Gemeint ist die Ausweitung der Kapazitäten der kreiseigenen Schnelltestzentren für das pädagogische Personal an Schulen und die Schüler. Bevor am Montag die in Hessen angeordnete Testpflicht in Kraft tritt, können sie sich unentgeltlich auf das Coronavirus testen lassen.

Luise Glaser-Lotz Korrespondentin der Rhein-Main-Zeitung für den Main-Kinzig-Kreis. F.A.Z.

Das Angebot ist nicht neu, schon seit Ende Februar haben alle in Schulen arbeitenden Fachkräfte und Schüler diese Möglichkeit in den Testzentren. Seit Anfang März führt das Deutsche Rote Kreuz die Zentren, die es mittlerweile an sechs Standorten gibt.