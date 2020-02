Frankfurter Schuhdesigner : Mit Maß und Stil

Der Leistenbauer und Schuhdesigner Leonard Kahlcke in seinem Geschäft an der Neuen Mainzer Landstraße in Frankfurt Bild: Francois Klein

Das winzige Ladenlokal am Fuße der Frankfurter Bankentürme hatte es Leonard Kahlcke schon immer angetan. Nach seiner Rückkehr aus London, wo er Schuhdesign am Cordwainers College studierte, entdeckte der Frankfurter auf einem seiner ersten Abendspaziergänge in der Heimatstadt, dass das Geschäft Barras-Juwelenhandel ausgezogen und die Fläche frei geworden war. Eine glückliche Fügung. Kahlcke gelang es, mit seinem Konzept den Besitzer der Immobilie für sich zu gewinnen. Seit bald vier Jahren nun empfängt der Schuhdesigner seine Kunden an der Neuen Mainzer Straße.

Die Ladeneinrichtung ist auf eine Vitrine und eine schmale Sitzbank reduziert. Die hohe Decke sorgt für eine besondere Note. Ebenso besonders sind die Schuhe, die Kahlcke gestaltet. Dazu nähert er sich dem Fuß des Kunden zunächst mit Probeschuhen, die es in Halbgrößenschritten und jeweils drei verschiedenen Weiten gibt. Zur Auswahl stehen drei Arten der Fertigung: der Konfektionsschuh, der maßkonfektionierte, also geringfügig angepasste Schuh, sowie der klassische Vollmaßschuh, für den Kahlcke zusätzlich die Füße vermisst und Abdrücke nimmt.