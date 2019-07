Nach Schüssen in Wächtersbach : Angriff auf Eritreer hat fremdenfeindlichen Hintergrund

Mutmaßlich fremdenfeindlicher Angriff in Hessen: Polizeibeamte der Spurensicherung am Tatort. Bild: dpa

Der Angriff auf einen Eritreer im hessischen Wächtersbach hat einen fremdenfeindlichen Hintergrund. Das hat die hessische Generalstaatsanwaltschaft am Dienstagmorgen bekannt gegeben. Demnach habe der mutmaßliche Täter, ein 55 Jahre alter Deutscher aus dem Main-Kinzig-Kreis, die Tat gezielt geplant, das Opfer jedoch sei „wahllos und offenbar allein aufgrund seiner Hautfarbe ausgesucht worden“, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Alexander Badle. Aufgrund mehrerer Spuren gingen die Ermittler deswegen derzeit von einem fremdenfeindlichen Motiv aus.

Julian Staib Politischer Korrespondent für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland mit Sitz in Wiesbaden. F.A.Z.



Medienberichte, wonach sich der Täter in einem rechtsterroristischen Umfeld bewegt haben soll und es Sicherstellungen eindeutiger rechtsextremer Gegenstände in der Wohnung des Mannes gegeben habe, hat die Generalstaatsanwaltschaft nicht bestätigt. Es werde jedoch nun weiter intensiv in diese Richtung ermittelt, so Badle. Dazu gehöre die Frage, inwieweit der mutmaßliche Täter Kontakt zu rechtsextremen Verbindungen gehabt habe – und auch, ob er alleine handelte oder ob es Mittäter oder Mitwisser gebe, die ähnliche Taten planten. Darauf gebe es aber derzeit keine Hinweise. Der mutmaßliche Täter sei nicht polizeibekannt. Der Tatverdächtige hatte den Angaben zufolge einen Abschiedsbrief hinterlassen, zum Inhalt wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Blick auf das „postmortale Persönlichkeitsrecht“ keine Angaben machen. Das hessische Landeskriminalamt werde die Ermittlungen weiter führen, die Behörde habe „eine große fachliche Expertise auf dem Gebiet rechtsextremistisch motivierter Taten“, so Badle.

Schütze soll legal mehrere Waffen besessen haben

Den Erkenntnissen zufolge hatte der Schütze legal mehrere Waffen besessen. Die Tat selbst ist laut Ermittlern mutmaßlich mit einer Pistole 9 Millimeter verübt worden. Der anschließende Suizid, bei dem der Schütze sich selbst in den Kopf geschossen habe, wurde vermutlich mit einer Langwaffe Kaliber 45 begangen. Nähere Erkenntnisse dazu werden laut Badle nun die ballistischen Untersuchungen ergeben.

Offenbar hatte der Täter eine Waffe noch an dem Montag weiterverkauft. Die Polizei konnte den Transfer jedoch nachverfolgen und die Pistole sicherstellen.

Wie berichtet, hatte sich der mutmaßliche Anschlag am Montagmittag kurz nach 13 Uhr an der Industriestraße in Wächtersbach ereignet. Das 26 Jahre alte Opfer hatte sich dort zufällig aufgehalten, als der Schütze aus einem Auto heraus mehrfach auf ihn schoss und ihn am Bauch traf. Der Eritreer überlebte den Angriff schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde später tot in seinem Wagen in Biebergemünd gefunden.