Neues Schuljahr in Hessen : Maskenpflicht außerhalb der Klassenzimmer

In Hessen müssen Schüler und Lehrer mit Beginn des neuen Schuljahres an diesem Montag außerhalb der Klassenzimmer sogenannte Alltagsmasken tragen. Das Land macht den Schulen damit einheitliche Vorgaben wegen der Corona-Pandemie, wie Staatskanzlei und Kultusministerium am Mittwoch in Wiesbaden mitteilten. Hessen geht damit nicht so weit wie etwa Nordrhein-Westfalen. Dort ist die Maske sogar bis auf weiteres im Unterricht angezeigt.

Unter anderem die Frankfurter Bildungsdezernentin Sylvia Weber (SPD) hatte einheitliche Vorgaben des Landes zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung innerhalb von Schulgebäuden gefordert. Sie halte es für dringend geboten, dass Schüler ab zehn Jahren und Erwachsene zumindest in den ersten Wochen nach den Sommerferien in den Gängen, im Treppenhaus, auf dem Schulhof und in den sanitären Einrichtungen Alltagsmasken tragen, hatte sie Anfang August gesagt.

Keine Gottesdienste

Klar ist auch: Diesmal fallen nicht nur die traditionellen Gottesdienste am Tag der Einschulung aus. Auch werden die Feiern in den Schulen anders sein als sonst – und kürzer. In den Rahmenvorgaben des hessischen Kultusministeriums steht, dass die Schulen für jede Person drei Quadratmeter Fläche veranschlagen müssen. Daraus errechnet sich die Zahl für jede einzelne Veranstaltung – und die Zahl der Feiern an einer Schule.

In den vergangenen Wochen hat sich das Infektionsgeschehen in Hessen wieder belebt. Auch wenn die Kurve offenbar wieder abflacht, liegen die Neuinfektionen höher als etwa Mitte Juni. Seit 1. August hat das in der Seuchenbekämpfung federführende Robert-Koch-Institut etwa 840 bestätigte neue Covid-19-Fälle verzeichnet. Das gemahnt zur Vorsicht.