Hilfe für geflüchtete Schüler : Ukrainische Lehrer gesucht

Die Landesregierung bereitet sich auf einen großen Zustrom schulpflichtiger Kinder aus der Ukraine vor und bemüht sich, die Flüchtlinge in das hessische Schulsystem einzugliedern. Wie Kultusminister Alexander Lorz (CDU) erläutert, sind bisher 3300 ukrainische Kinder und Jugendliche in den hessischen Schulen angekommen, und mit jedem Tag werden es mehr. Allein in der vergangenen Woche seien 1800 Kinder angekommen. Eine solche Dynamik habe es selbst während der Flüchtlingskrise 2015/2016 nicht gegeben. Besonders stark sei der Zulauf im ländlichen Raum: Mit 360 Kindern liegt derzeit die Region Gießen/Vogelsbergkreis an der Spitze. In Frankfurt sind bislang 92 Kinder in den Schulen angekommen.

Allerdings ist die Lage an den Schulen noch längst nicht so angespannt wie auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise im vergangenen Jahrzehnt. Damals wurden in der Spitze 28.000 Kinder in sogenannten Intensivklassen betreut. Derzeit lernen 20.000 Kinder in 1170 Intensivklassen die deutsche Sprache – ein Sechstel von ihnen stammt aus der Ukraine. „Wir wollen ihnen bestmöglichen Schutz und Förderung bieten“, sagt der Minister, der aber auch von einer Dauerbelastung des hessischen Schulsystems spricht: „Unser Schulsystem steht permanent vor der Herausforderung, diese Kinder zu integrieren.“

Bezug zum Heimatland

Anders als vor sechs oder sieben Jahren, als vor allem Jugendliche und Erwachsene aus Afghanistan und anderen Ländern nach Deutschland flohen, sind es jetzt vor allem Frauen mit Kindern in allen Altersstufen, die vor dem Krieg in ihrer Heimat in Deutschland Zuflucht suchen. Schulpflichtige Kinder, die in Hessen registriert wurden, werden einem der 15 Aufnahme- und Beratungszentren der staatlichen Schulämter zugeordnet. Sie entscheiden darüber, an welcher Schule die Kinder den Unterricht besuchen sollen. Die meisten Kinder bringen keine Deutschkenntnisse mit. Zuallererst sollen sie daher in sogenannten Intensivklassen die deutsche Sprache erlernen. 200 solcher Klassen wurden schon zusätzlich eingerichtet. Um mehr Deutschunterricht anbieten zu können, will das Ministerium auch auf Teilzeitkräfte zurückgreifen und pensionierte Lehrer ansprechen.

Allerdings bietet die Ukraine für Schulkinder ab der fünften Jahrgangsstufe auch Onlineunterricht in der Landessprache an. Wenn die geflüchteten Kinder in der weiterführenden Schule an diesen Kursen teilnehmen wollen, werden sie vom Deutschunterricht freigestellt und auch von der Schulpflicht befreit. „Wir müssen eine vernünftige Balance finden“, sagt Lorz. Denn es sei wichtig, dass die Kinder die Bindung an ihr Heimatland und ihr Schulsystem nicht verlieren. „Die Menschen heute flüchten nicht vor ihrem eigenen Staat, sondern vor einem anderen, der ihn kriegerisch überfallen hat“, sagt Lorz. Auch dies sei ein Unterschied zur vergangenen Flüchtlingskrise. Hoffentlich könne man ihnen in überschaubarer Zeit eine Rückkehroption bieten.

Geflüchtete Lehrer einsetzen

Zusätzlich zum Deutschunterricht können die ukrainischen Kinder am Sportunterricht teilnehmen. Außerdem soll Grundschulkindern an vier Wochenstunden am Nachmittag Unterricht in ukrainischer Sprache angeboten werden – sofern dafür die Lehrkräfte zur Verfügung stehen. Bisher hätten sich 170 Lehrer gemeldet, davon 100 mit Deutschkenntnissen. Viele von ihnen sind selbst nach Deutschland geflohen. Lorz verspricht, dass sie unbürokratisch an Schulen eingesetzt werden. „Wir wollen damit eine Brücke bauen zum Unterricht aus dem Heimatland“, erläutert der Kultusminister. Der Unterricht finde in Verantwortung des Landes statt und werde von Ukrainisch sprechendem und vom Land eingestelltem Personal erteilt. An welchen Grundschulen der neue Unterricht angeboten werden kann, hänge von den personellen Möglichkeiten vor Ort ab. Wenn das reguläre Schuljahr in der Ukraine am 31. Mai endet, soll dieses Angebot auch auf weiterführende Schulen ausgeweitet werden. Wie Lorz erläutert, müssen ältere ukrainische Schulkinder, die kurz vor dem Abschluss stehen, in diesem Jahr keine Prüfungen ablegen. Die Ukraine erteile Abschlüsse auf der Basis der bisher erbrachten Leistungen.

Der Generalkonsul der Ukraine in Frankfurt, Vadym Kostiuk, findet die Schulangebote des Landes gut: „Sie helfen uns sehr, damit unsere geflüchteten Landsleute und gerade die Kinder und Jugendlichen hier ein wenig Normalität im Alltag bekommen.“